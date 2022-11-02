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年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

編譯徐薏茹／綜合1日電
年末將迎來感恩節與聖誕節假期，專家提供的幾個秘訣，讓你搭乘飛機更划算。取自pexels
年末將迎來感恩節與聖誕節假期，專家提供的幾個秘訣，讓你搭乘飛機更划算。取自pexels

年末將迎來感恩節與聖誕節假期，旅遊機構Hopper預估今年將是近五年國內外旅遊最昂貴的一年，今日美國(USA TODAY)報導了專家提供的幾個秘訣，讓你搭乘飛機更划算。

哪天飛最便宜？

一周的中段天數是最便宜的飛行時間。Hopper經濟學者柏格(Hayley Berg)指出國際線最便宜的日子是周二、周三；國內航班通常周三最便宜。

根據伯格分析，今年感恩節假期最便宜的飛行日期為11月21日，或是感恩節當天(11月24日)，因為多數人會在感恩節前的周末或前一天上路，伯格表示選擇較不繁忙的日子可以省下約90元的票價。

返程航班也是相同的概念，大多數乘客可能會在感恩節後的周末返回，因此可以考慮選擇11月29日(周二)和11月30日搭乘飛機。

至於聖誕節假期，伯格預測假期前的周一、周二最便宜，也就是12月19、20日。若當周打算晚幾天出發，可能是平安夜或聖誕節最便宜。伯格預估19、20日飛行可以省下約120元。而在聖誕節後一周的中間幾天返回可以搶到最便宜的機票。

何時訂票？

雖然普遍的看法是儘早預訂，但伯格說不一定總是可行，「航空公司大概於現在這時降低票價，激勵旅客開始預訂，接著我們會看到激增的人群在接下來幾天和幾周搜索機票、預訂、鎖定他們的假期旅遊，這將推動價格回升。」

這幾年由於疫情的影響，旅客預訂的時間比疫情前短，今年大眾的預訂時間比正常情況晚了約一周。伯格建議看到可接受的價格就應該下手，因為價格只會往上漲。

星期幾訂票最好？

關於最佳的訂票時機有許多傳言，例如在半夜或周二訂票最便宜，也有推薦用全新電腦或私人瀏覽器訂票的說法。這些迷思來自早期航空公司的經營方式，伯格表示過去周二的價格確實會降低，但現在航空公司已經改變管理方式。

Expedia近期的一份報告預估，周日買票的旅客，與周五正常的票價相比，國內航班可省下5%，國際航班可省下15%。

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