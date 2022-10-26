感恩節假期出遊花費高 這些地方還有便宜可撿

感恩節假期即將來臨，趁還有一點時間及早規畫一個省錢的旅遊。Getty Images

感恩節假期即將來臨，但現在還有一點時間可以規畫一個省錢的旅遊，不論是在美國境內或是出國都還有便宜可撿。

根據HomeToGo網站調查，感恩節將是今年美國最繁忙的假期旅遊，假期機票價格預期將達到近5年來的最高點，但這並不意味想出門旅行的人不能在一些知名的度假景點找到合適、實惠的住宿。

旅遊專家卡洛琳伯恩斯 (Caroline Burns) 表示，除了在家過節，許多人選擇舒適的度假旅遊來慶祝感恩節。取代熱門景點如茂伊島、鱈魚角，如果改為前往佛蒙特州基林頓 (Killimgton)、北卡羅萊納州卡羅萊納海灘 (Carolina Beach)、佛羅里達州塔哈拉西 (Tallahassee)、南卡羅來納州 格林維爾 (Greenville)，或是德州聖體市 (Corpus Christi)，都還有機會以一晚低於250美元的價格找到住宿的地方，低於感恩假期平均住宿價格約40%。

例如在基林頓，感恩節假期間50%的民宿 都還有空房，平均每晚約$239。在滑雪旺季、高山開始覆滿白雪之前，遊客可以在當地享受最後的秋日美景。

而在全美最佳海灘之一的卡羅萊納海灘，從歷史景點威名頓 (Wilmington) 開車只要20分鐘，當地約40%的民宿還有空房，平均每晚約$198。

另一個感恩節省錢出遊的方式是出國，嚮往溫暖氣候的旅人可以考慮前往墨西哥 坎昆外海的穆赫雷斯島 (Isla Mujeres)。根據HomeToGo網站提供的資訊，這裡每晚住宿約$205，36%的民宿還有空房。

以上住宿價格在11月20日至27日時，將依入住日期而浮動。