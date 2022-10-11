我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄外長：願與西方對話 稱美事實上已經參戰

柏南基：Fed去年未迅速打壓通膨 是這個原因

出門旅遊忘記帶處方藥怎麼辦？這些舉動很危險

編譯洪毅／即時報導
出門遠遊如果不慎忘記帶處方藥時，應立即與開此處方的醫師聯繫。取自pexels
出門遠遊如果不慎忘記帶處方藥時，應立即與開此處方的醫師聯繫。取自pexels

隨著新冠疫情的恐慌逐漸褪去，出門遠行再次成為重要的休閒活動之一，在一長串必備行李清單中，「處方藥」至為重要；網路媒體「哈芬登郵報」(Huffpost)就在報導中解析，如果不慎忘記帶處方藥時，該怎麼辦。

就算記得帶處方藥，可能也會遇到一些障礙，因為各國對藥物的監管規範不同，安檢標準也不同，例如美國規定搭飛機時藥水不能超過3.4盎司，而且要放在隨身行李；因此除藥品外，另帶一張處方箋以備不時之需。

如果忘記帶處方藥，盡量別改用藥內容；隨便在當地找替代藥物或買成藥，在非醫囑下，這些舉動都很危險。

藥師卡維塔·德賽(Kavita Desai)表示，發現忘記帶處方藥時，應立即與開此處方的醫師聯繫，請他們透過傳真或是電子郵件的方式，發送處方箋以利在當地取得藥品。

如果是在國內旅行，醫師通常可以直接把處方箋傳給旅遊地點最接近的藥房；但如果在海外，該國監管規範有可能不承認這張處方箋，這時候只能求助當地醫師開新的處方箋。

德賽表示，一般來說，醫療機構內的內科或家醫科醫師，能夠開出大範圍種類的藥物，如果當地的內科醫師無法開出必須的處方藥，可以請他協助轉診至其他專科；當然，如果身上備有診斷或用藥的相關單據會更為省事。

如果聯繫不上醫師，也可以聯繫購買處方藥的藥房，因為藥房會有消費者的購買紀錄，能夠知道必須藥品的名稱及劑量。

德賽表示，不論身處何地，拿著處方箋或買藥紀錄的單據時，務必要選擇與醫院診所有聯繫，或是聲譽卓著的藥房，且一定要選擇完整的原包裝、而非散裝的藥品；此外，外地購藥的收據也可留下，因為這筆開支是許多旅遊險的承保範圍。

兒科醫師尼拉‧揚(Neela Sethi Young)表示，如果忘記帶處方藥時，切莫慌張，各地的醫療專業人員都能夠提供協助。

疫情

上一則

下殺5折 零售商發動折扣戰 提前促銷搶黑五買氣

下一則

家有光臘樹？農業官員建議砍掉 改種防蟲樹種

延伸閱讀

醫保不好選 可找會講華語代理

醫保不好選 可找會講華語代理
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
4嫌為搶避孕藥 持槍連劫2藥房

4嫌為搶避孕藥 持槍連劫2藥房
矽谷藥物援助計畫擴大 符條件糖尿病患可獲經濟補助

矽谷藥物援助計畫擴大 符條件糖尿病患可獲經濟補助

熱門新聞

好市多(Costco)的商品物美價廉，但有七種銷量最高、最超值。路透

這7項好市多超值商品 長年高踞熱銷排行榜

2022-10-07 10:37
米是人類有史以來產量最多和食用者最廣的穀類。取自Shutterstock

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

2022-10-03 10:10
開著露營車到處旅行、住在森林小屋等關於退休的迷思，是許多人對退休所懷抱的憧憬，但要讓美夢成真，則要有足夠的資源才行。取自pexels

理想與現實之間…退休族不應再自我欺騙的10大謊言

2022-10-10 10:07
Trader Joe’s秋季限定商品多數都和南瓜有關。取自Shutterstock

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

2022-10-04 10:33
11至12日亞馬遜推出會員(Amazon Prime)早鳥優惠活動。路透檔案照

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

2022-10-05 10:17
帳單設定「自動繳款」(autopay)省時省事，但這種繳款模式並非所有帳單的上上策。Getty Images

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

2022-10-06 10:13

超人氣

更多 >
MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元

MBA起薪最高是這5校 年薪中位數約15.8萬元
離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」

離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」
LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職

LA西裔市議員集體種族歧視白人同僚 議長引咎辭職
阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者

阿茲海默症的三種前兆 65歲以上美國人有九分之一患者
「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈