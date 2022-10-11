出門旅遊忘記帶處方藥怎麼辦？這些舉動很危險

出門遠遊如果不慎忘記帶處方藥時，應立即與開此處方的醫師聯繫。取自pexels

隨著新冠疫情 的恐慌逐漸褪去，出門遠行再次成為重要的休閒活動之一，在一長串必備行李清單中，「處方藥」至為重要；網路媒體「哈芬登郵報」(Huffpost)就在報導中解析，如果不慎忘記帶處方藥時，該怎麼辦。

就算記得帶處方藥，可能也會遇到一些障礙，因為各國對藥物的監管規範不同，安檢標準也不同，例如美國規定搭飛機時藥水不能超過3.4盎司，而且要放在隨身行李；因此除藥品外，另帶一張處方箋以備不時之需。

如果忘記帶處方藥，盡量別改用藥內容；隨便在當地找替代藥物或買成藥，在非醫囑下，這些舉動都很危險。

藥師卡維塔·德賽(Kavita Desai)表示，發現忘記帶處方藥時，應立即與開此處方的醫師聯繫，請他們透過傳真或是電子郵件的方式，發送處方箋以利在當地取得藥品。

如果是在國內旅行，醫師通常可以直接把處方箋傳給旅遊地點最接近的藥房；但如果在海外，該國監管規範有可能不承認這張處方箋，這時候只能求助當地醫師開新的處方箋。

德賽表示，一般來說，醫療機構內的內科或家醫科醫師，能夠開出大範圍種類的藥物，如果當地的內科醫師無法開出必須的處方藥，可以請他協助轉診至其他專科；當然，如果身上備有診斷或用藥的相關單據會更為省事。

如果聯繫不上醫師，也可以聯繫購買處方藥的藥房，因為藥房會有消費者的購買紀錄，能夠知道必須藥品的名稱及劑量。

德賽表示，不論身處何地，拿著處方箋或買藥紀錄的單據時，務必要選擇與醫院診所有聯繫，或是聲譽卓著的藥房，且一定要選擇完整的原包裝、而非散裝的藥品；此外，外地購藥的收據也可留下，因為這筆開支是許多旅遊險的承保範圍。

兒科醫師尼拉‧揚(Neela Sethi Young)表示，如果忘記帶處方藥時，切莫慌張，各地的醫療專業人員都能夠提供協助。