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洛杉磯附近採蘋果好去處 從勞工節一路採到感恩節

編譯陳韻涵 / 即時報導
南加州的蘋果採收季可從勞工節一直持續到感恩節。Getty Images
南加州的蘋果採收季可從勞工節一直持續到感恩節。Getty Images

加州蘋果採收季通常從勞工節一直持續到感恩節，吸引熱愛蘋果的洛城人前往偏遠城鎮感受秋天的風景變化與味蕾饗宴。

離洛杉磯最近的採蘋果區是奧克格倫(Oak Glen)，那是聖伯納汀諾郡(San Bernardino County)的一個非法人小鎮，當地有許多歷史悠久的果園，讓遊客直接從樹上採摘蘋果，盡情享用蘋果醋、蘋果醋甜甜圈和熱巧克力等秋季美食，即使室外溫度仍高達華氏80度。

從洛杉磯大多數地區前往奧克格倫需要一到兩小時的車程時間，但這些「讓你摘」(U-pick)果園及農莊提供許多可以待上一整天的活動，從新鮮現榨的蘋果醋到寵物動物園及射箭等，這也是許多家庭不辭路途遙遠仍驅車前往的主要原因。

如果你願意開三、四個小時的車，聖地牙哥郡(San Diego County)沉睡小鎮朱利安(Julian)會是更迷人的採蘋果勝地，但這裡最好安排在朱利安過夜或多日旅行，才不會太疲累。

10月下旬是摘蘋果季的最後幾周，一直到11月初，這個偏遠的山城也會換上楓紅新裝，當地著名的烘培坊「茱莉亞派」(Julian Pie Company)則會製作加州南部最棒的派。

洛斯里奧斯牧場9月起至11月開放採蘋果，園區內共有32種蘋果樹。取自Los Ri...
洛斯里奧斯牧場9月起至11月開放採蘋果，園區內共有32種蘋果樹。取自Los Rios Rancho網站

洛斯里奧斯牧場

洛斯里奧斯牧場(Los Rios Rancho)9月起至11月開放採蘋果，園區內共有32種蘋果樹，但每個品種的收穫時間不盡相同，建議可先查好喜歡蘋果品種的成熟季節再行前往，以免掃興。

採蘋果之餘，也要逛逛洛斯里奧斯牧場的寵物動物園，禮品店也有販售新榨蘋果醋等伴手禮。

「雪線果園」的迷你蘋果醋甜甜圈在奧克格倫遠近馳名。取自Snow-Line Orc...
「雪線果園」的迷你蘋果醋甜甜圈在奧克格倫遠近馳名。取自Snow-Line Orchard網站

雪線果園

擁有125年歷史的「雪線果園」(Snow-Line Orchard)的迷你蘋果醋甜甜圈在奧克格倫遠近馳名，該果園自勞動節周末假期至11月開放民眾採蘋果。

對於喜歡購買伴手禮和農產品的遊客而言，雪線果園肯定是首選之處，該果園自製大量禮盒、手工食品，包括紅酒、醋、果醬、果凍、蜂蜜和醃製蔬菜等等。

雪線果園內也有的許多野餐區，適合親子或親友共享午餐或下午茶點。

威洛布魯克蘋果農場不只有摘蘋果服務，還有動物園，其動物明星是一隻迷你驢。取自Wi...
威洛布魯克蘋果農場不只有摘蘋果服務，還有動物園，其動物明星是一隻迷你驢。取自Willowbrook Apple Farm網站

威洛布魯克蘋果農場

威洛布魯克蘋果農場(Willowbrook Apple Farm)是奧克格倫最古老的蘋果園之一，該農場不只有摘蘋果服務，還有動物園，其動物明星是一隻迷你驢。

威洛布魯克蘋果農場今年的摘蘋果季將於10月開跑，但只開放星期六和星期日，時間為上午10時到下午4時，屆時還要放亮雙眼、比手速刷新網頁預約頁面。

蘋果 動物園 加州

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