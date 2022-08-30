這8列夜行火車 載你一路飽覽美國、歐、亞夢幻景點

Amtrak知名的「海岸星光」號火車，提供旅客加州、奧勒岡州、華盛頓州精華景點。取自Amtrak網站

夜晚躺臥於某個城市，在搖晃的節奏中進入夢鄉，醒來時已抵達下一個目的地，搭夜行火車旅遊除舒適之外，可省去不少麻煩，交通、旅宿、有時連餐飲也包含在內，更別提窗外迷人的風景。從美國到歐洲、亞洲，這8列夜行火車，各有不同特色，一路載著旅客飽覽不同的城市、高山與湖泊景觀。

芝加哥到西雅圖

當窗外出現西雅圖著名地標太空針塔時，或許很難想像同一個窗景也能看到一望無際的平原、高山谷地和冰川 湖泊。這是搭乘美國國鐵(Amtrak)Empire Builder號火車、從芝加哥到西雅圖旅客們的幸運。輕鬆躺在座椅上，或是在鋪著亞麻桌布餐車享用美食時，就可從巨大的觀景窗欣賞到亙古不變的風景

洛杉磯到西雅圖

繁華都市、沙漠、海洋、松林、湖泊與高山，像走馬燈般一一從窗外飛過，Amtrak知名的「海岸星光」(Coast Starlight) 號火車，提供旅客加州、奧勒岡州、華盛頓州最精華的景點；在太平洋海岸浪濤聲中沉沉入睡，在叢山峻嶺的微風中醒來，精神體力完全恢復後，等著展開新的一天旅程，旅費同時包含了在經典美式風格的餐車中用餐。雖然觀景車廂經常被占滿了，但可以趁有人用午餐或晚餐時補位。

米蘭到巴勒莫

Intercity Notte火車這趟將近12小時的行程，在通過西西里島的墨西拿(Messina)時，一路沿著義大利 西部海岸穿行。舒適的空調車廂物有所值 (臥舖從40美元起)，旅客可以領略義大利式的待客熱情。旅程中將疾駛過熱那亞(Genoa)城外村落的高架橋，而第勒尼海(Tyrrhenian Sea)就在咫尺之外。最棒的部分可能是換搭渡輪了，行李在西西里時將先轉放至渡輪上。

巴里洛切到西聖安東尼奧

老巴塔哥尼亞號(Old Patagonia Express)火車因作家保羅索魯 (Paul Theroux) 而聞名，即使火車已不再夜間行駛那條特別的路線，但當每周行駛一次的Tren Patagonico號火車穿過廣闊的阿根廷土地時，舒適的車廂仍可以讓旅客一夜好眠。巴里洛切 (Bariloche) 位於安地斯山脈下的小丘，鄰近滑雪坡與風景如畫的納韋爾瓦皮湖 (Nahuel Huapi Lake)，可以是旅程的起點、也可以是終點。從冰川河流到大西洋，Tren Patagonico號夜車提供旅客兩張臥鋪的車廂及一輛餐車，供應阿根廷在地美食。下車地點西聖安東尼奧 (San Antonio Oeste)，可以順遊Las Grutas海灘，或是搭巴士到瓦爾德斯半島 (Peninsula Valdes) 賞鯨。

從開羅出發的Watania號火車沿著尼羅河而行。取自Watania Sleeping Train網站

開羅到盧克索

這段路或許有些顛頗，但它從吉薩 (Giza) 金字塔到「全球最佳露天博物館」盧克索 (Luxor，古稱底比斯) 的神廟，提供了一段史詩般的旅程。穿過開羅 (Cairo) 布滿沙塵的街道，火車在夜間沿著尼羅河而行，早晨6點即抵達盧克索。在這裡待上數小時，可以參觀亞斯文 (Aswan) 神廟、水壩 (High Dam) 及墓穴古蹟。記得要訂有提供臥鋪的Watania號火車，其他火車僅有座位。

德里到賈沙梅爾

印度擁有超過42000英里奔馳過的鐵路，有許多夜行火車可供選擇。India Railway火車從德里 (Delhi) 城區馳往賈沙梅爾 (Jaisalmer) 的拉賈斯坦邦 (Rajasthani)，這座位於塔爾沙漠 (Thar Desert) 的城市，以金黃色建築而聞名。臥車包廂1AC或2AC需要預訂，內有四床臥鋪，車上的餐食與在當地任何地方吃到的相比都不遜色。從德里出發的Shalimar快車，約一小時可穿過這座印度第二大城市；在抵達終點站之前，除了參觀齋浦爾 (Jaipur) 和焦特布爾 (Jodhpur)，還有許多城市值得流連。

奧地利的 ÖBB Nightjet列車，從座椅到附有衛浴的豪華臥鋪都有。取自OBB網站

維也納到蘇黎世

奧地利的 ÖBB Nightjet列車，從座椅到附有衛浴的豪華臥鋪都有 (目前價位每人95美元起)。夏日夜晚從維也納出發，列車在早晨穿行高山、經過列支敦斯登 (Liechtenstein)、萊茵河，在抵達仙境般的瑞士第一大城市蘇黎世之前，右方車窗外可以觀賞到蘇黎世湖美景。

布拉格到斯普利特

這是一趟對比強烈的旅程，從距離Wenceslas廣場不遠的布拉格中央車站，RegioJet號黃色列車奔馳過捷克的鄉村田野，在入睡前可抵達斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦 (Bratislava)，次日早晨將行經克羅埃西亞、壯觀的亞德里亞海岸。火車的私人包廂需要預訂，在行程的終點斯普利特 (Split) 可搭渡輪遊覽夢幻的克羅埃西亞島嶼。

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