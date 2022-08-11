租車價格高漲 全美這10個城市更是高得嚇人

民眾在佛州邁阿密國際機場的租車中心等待取車。（Getty Images）

國內租車 旅遊成本大漲，美國汽車協會(AAA)資料顯示，與2019 年相比，一日的租車價格增加約40元，2021年的價格最高，比今年高出34%，儘管今年有小幅下降，租車成本仍高得嚇人。

租車比價網站CheapCarRental.net近期發表一份報告，調查國內前一百大機場 8月的租車費率，公布租車最昂貴的十大城市，這項調查僅針對位於機場或機場租車中心的公司，排名如下：

1. 阿拉斯加州安克拉治(Anchorage)－平均周費率949元

2. 華盛頓州斯波坎(Spokane)－平均周費率765元

3. 緬因州波特蘭(Maine)－平均周費率737元

4. 阿肯色州小岩城(Little Rock)－平均周費率627元

5. 阿肯色州費耶特維爾(Fayetteville)－平均周費率626元

6. 南卡羅來納州查爾斯頓(Charleston)－平均周費率616元

7. 夏威夷州利胡埃(Lihue)－平均周費率607元

8. 紐約州奧爾巴尼(Albany)－平均周費率576元

9. 愛阿華州第摩因(Des Moines) －平均周費率573元

10. 明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis) －平均周費率571元

價格飆升原因

疫情 爆發期間，旅遊業業績慘澹，租車的顧客大幅減少，租車公司為降低成本售出大量汽車庫存，以減輕不必要的維護成本，然而新冠疫情期間又遇另一危機，全球晶片短缺，導致新車產量大減，租車公司無法補足庫存空缺，最終促使租車成本比疫情前高出許多。

旅遊省錢妙招

假使目的地擁有便捷的大眾運輸系統且適合步行，想省下租車費用最有效的方法就是避免全程租車，若遇到這種情況，偶爾搭乘計程車或利用優步uber這類載客服務也許能省下一些成本；雖說租車能使旅遊行程更有彈性、更具自主性，但在某些景點可能幾乎用不到車。

其他建議還有提早預約、避開直接在機場租車，搭乘uber到機場外的租車公司也許能省下成本。此外，還可善加利用信用卡優惠，許多信用卡有提供租車保險作為用戶福利。

徹底檢查車子

調查顯示43%的顧客在最初的損壞檢查期間沒有記下他們看到的車子損傷，這可能導致汽車損害被歸咎到顧客身上，因此面臨賠償或訴訟，因此務必在出發前徹底檢查車子，拍照、錄影留下紀錄，避免為他人過失買單。