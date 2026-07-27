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腹瀉脫水 這5種電解質飲料能幫你

編譯莊瑞萌／即時報導
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環孢子蟲症(Cyclosporiasis)病例持續增加，醫生警告最大的風險不是感...
環孢子蟲症(Cyclosporiasis)病例持續增加，醫生警告最大的風險不是感染本身，而是持續腹瀉導致的嚴重脫水；示意圖。（圖／123RF）

環孢子蟲症(Cyclosporiasis)病例持續增加，醫生警告最大的風險不是感染本身，而是持續腹瀉導致的嚴重脫水。專家建議使用口服電解質補充液(ORS)取代運動飲料，因為ORS含有精確比例的鈉、葡萄糖與水分，能有效促進腸道吸收，而運動飲料的高糖分反而可能加重腹瀉。

今日美國(USA Today)報導，Experity醫療長賈馬爾瓦(Andrea Giamalva)表示，「脫水是嚴重腹瀉最需要關注的問題，補充水分與電解質是最重要的第一步。」聯邦疾病防治中心(CDC)建議，嚴重腹瀉引起的脫水應使用口服電解質補充液，因為其配方專門用於補充生病時流失的水分與電解質。胃腸科醫師科倫布利特(Jason Korenblit)強調，對於頻繁水樣腹瀉，尤其是在症狀持續或惡化時，ORS通常是最佳選擇，因為能提供有效吸收所需的最佳鈉、葡萄糖與水分比例。

他推薦的選項包括Pedialyte、CeraLyte、Oralyte、Naturalyte及自有品牌口服補液溶液，包括可依需求沖泡的粉末包。科倫布利特補充說，「嚴重腹瀉時最重要的不只是喝水，而是要補充正確比例的水分、鹽分與糖分。」以下是醫生最推薦能快速且安全補充水分的電解質飲料。

1. 最佳整體ORS選擇：Pedialyte草莓口味電解質溶液能幫助兒童與成人更快補充水分，含有醫生推薦的鈉、氯、鉀與葡萄糖配方，可補充水分與電解質，同時提供美味口感。

2. 最佳旅行與便利選擇：CeraLyte 70口服電解質溶液有助於補充輕度至中度腹瀉流失的水分與電解質，是旅行者的理想補水解決方案，一包即可沖泡32盎司的即飲溶液。

3. 最佳添加鋅支持的電解質：Naturalyte兒科口服電解質溶液含鋅，有助於補充腹瀉與嘔吐流失的水分與必需電解質，維持補水，是兒科醫生推薦的果汁、運動飲料、汽水與水的替代品。

4. 最佳平價ORS選擇：Walgreens電解質粉末綜合包提供清爽的草莓、水果潘趣酒、葡萄與蘋果口味，有助於補充電解質並補充兒童與成人的補水需求。

5. 最佳旅行友善選擇：Pedialyte電解質粉末包提供方便且美味的補水支持，適合兒童與成人，有助於在嘔吐、腹瀉、高溫、運動或旅行引起的輕度至中度脫水時補充水分與電解質。

但並非所有電解質飲料都相同，雖然運動飲料含有電解質，而且是為運動表現而設計，而非疾病恢復。賈馬爾瓦解釋說，「口服補液溶液是嚴重腹瀉患者的最佳選擇，因為它們含有水、鈉、鉀與葡萄糖的最佳平衡比例，能促進腸道有效吸收水分。」

精華 FAQ

  • 因為環孢子蟲症造成的持續水樣腹瀉，可能快速流失水分與電解質，真正危險往往不是感染本身，而是嚴重脫水與後續併發症。

  • ORS含有經設計的鈉、葡萄糖與水分比例，能更有效促進腸道吸收；運動飲料糖分較高，對腹瀉患者反而可能刺激腸胃、加重症狀。

  • 醫師推薦Pedialyte、CeraLyte、Naturalyte、Walgreens電解質粉末與Pedialyte粉末包，認為它們較能依需求補充水分、鈉、鉀與葡萄糖。

聯邦疾病防治中心 CDC

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