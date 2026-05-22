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Trader Joe's一款新軟糖 竟有這意外健康效果

編譯周靜芝/即時報導
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連鎖超市Trader Joe's。美聯社
連鎖超市Trader Joe's。美聯社

不用再喝西梅汁了，Trader Joe's 的一款零食竟意外有瀉藥功能，讓許多消費者領受了「慘痛」教訓。

紐約郵報報導，這家廣受喜愛的連鎖超市新推出的無糖「酸甜蟲蟲軟糖」（Sweet and Sour Gummy Worms），每份（8條）含有14克膳食纖維；這個量約為每日建議攝取量的一半，因此不難想像它所造成的影響。

▲ 影片來源：IG＠little_lem0（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

最糟的是，這款本月稍早上市的蟲蟲軟糖，在宣傳上並未標榜為高纖產品；其他標榜高纖的產品，如MiraFiber軟糖，每4顆僅含8克纖維，而Metamucil軟糖每份3顆則含5克纖維。

據報導，事情已經到收銀員在結帳時會主動提醒顧客的地步，以便他們或許想將商品放回原處。

一位顧客在社群平台Threads上警告說，千萬別給孩子吃這個，但如果是患有經前焦慮症（PMDD）的女性，且腸胃狀況一團糟，這說不定能幫上忙。

另一位則開玩笑說，這家超市其實是努力想讓顧客的腸道保持健康快樂，Trader Joe's祝大家拉得痛快，不會得大腸癌，而且軟糖味道還不錯。

一位Reddit用戶誇張地說，他正坐在馬桶上寫這則警告，這個小零食確實很棒，但如果一次把它們全嗑光，會讓人經歷被困在馬桶起不來的絕望。另一人也表示，他把整包都吃光，沒意識到裡面有多少纖維，「已經拉了三天了」。

Instagram上一位網友留言說，不建議隨意把這些帶去電影院，因為很容易不自覺地吃光整包，不小心攝取了未來2.5天所需的膳食纖維。

一位顯然是Trader Joe's的員工表示，如果顧客購買這款軟糖，他都會提醒他們；因為有些人可能會拿來當作孩子的點心，結果孩子吃下一整包，然後因攝取過多膳食纖維而在學校拉褲子。曾有幾位顧客感謝他的提醒，把商品放回了架上。

另一人則說，他超愛這個，幸好幫他結帳的收銀員貼心地提醒這些軟糖的纖維含量極高。

多數人心中都有個疑問：為什麼這款軟糖的纖維含量會這麼高？根據克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的說法，這款甜食含有能產生通便作用的赤藻糖醇（erythritol），因為胃無法吸收糖醇，導致它們停留在腸道中並發酵；此外，成分表中列出的糊精（dextrin）也能作為益生元。

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