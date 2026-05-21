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好市多美食廣場組合披薩餃招負評 替代商品也被唱衰

編譯尤寶琪／即時報導
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好市多(Costco)。美聯社
好市多(Costco)。美聯社

據報導，好市多(Costco)正準備下假期美食廣場中，最受詬病的一款產品，但顧客們表示，取而代之的卻是同樣糟糕的替代品。

好市多之前在美食廣場停售了廣受歡迎的披薩套餐，取而代之的則是義式肉捲(Calzone)套餐，而這做法讓不少顧客大失所望。

現在，這家倉儲式超市巨頭聽到了顧客的抱怨，但他們並沒有遵守顧客想要的，重新上架披薩套餐，反而是推出完全不同的產品，以雞柳來取代義式肉捲套餐，而這款新產品也已經開始在芝加哥地區的商店上架。

雞柳售價為6.99元，其中包含五塊烤雞柳以及蜂蜜芥末風味的蘸醬。根據The Takeout報導，這款蘸醬與連鎖快餐店福來雞(Chick-fil-A)的醬汁類似。

每份餐點僅五塊雞柳就含有高達1640卡路里的熱量。相比之下，福來雞的十塊裝雞柳套餐，總熱量才只有1020卡路里。

雖然有些好市多的會員對新產品很感興趣，但也有不少人對它的卡路里含量和性價比表示嗤之以鼻。

「如果是烤的，怎麼可能有1640卡路里？它們到底是用什麼做的？」有人質疑道，另一個人附和指出：「顯然是烤的，不是炸的。但那麵糊裡到底加了什麼鬼東西？」

「海外的好市多美食廣場有壽司和蓋飯之類的成人食物，而我們這裡只有更多過度加工的兒童食品，」一位網友寫道。

「就只有雞柳條？應該配點薯條或其他小菜，」一位會員評論道。「義式肉捲不好吃，很高興他們換了，」也有會員很高興好市多換了新產品。「要7元。是啊，它們不會在菜單上待太久，」另有人寫道。

一位Reddit用戶指出，加拿大好市多的四條雞柳配薯條售價約5.10，這意味著在美國，你不但得多花近2元，而且還只能多得到一條雞柳而不是薯條。

「而且加拿大的好市多是真的用炸的，」一位用戶寫道，「那裡的食物好吃太多了。」

粉絲們紛紛呼籲恢復先前下架的菜單項目。「把披薩套餐還給我們！」一位粉絲大聲喊道。

同時，已經嚐過雞柳條的顧客評價則是褒貶不一。一位Reddit用戶分享道：「我今天買了，個頭很大，味道真不錯。」另位Instagram用戶評論道：「名不副實。太鹹了，麵包屑也太多了。」「沒什麼特別的，不推薦。雞肉焗飯萬歲！」另一位用戶寫道。

好市多 芝加哥 Costco

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