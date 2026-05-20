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有了這款室內植物營養液 人人都是綠手指

編譯周靜芝/即時報導
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Purived室內植物營養液。圖取自Amazon.com
Purived室內植物營養液。圖取自Amazon.com

哈芬登郵報撰稿人貝德格（Marsha Badger）說，她從未想過2020年買下那棵植物會喚醒她的園藝天賦，六年來她照料過的植物有20至50株之多，有些茁壯成長，有些則上了天堂；但在白鶴芋突然夭折後，她才意識到並非所有植物都一樣，有些需要更多陽光，有些則偏愛陰暗角落，有些喜歡每七天澆一次水，有些則能兩周不喝水。但她表示，她學到的最重要的一課是：合適的肥料能讓萎靡枯黃的植物，蛻變為窗台上的耀眼焦點；而Purived這款室內植物營養液便是她的秘密武器。

貝德格透露，她是在瀏覽抖音（TikTok）時偶然發現了Purived的肥料。許多網友稱讚這款萬用肥料，能在短短兩周內讓植物重獲新生。好奇之下，貝德格隨即在亞馬遜網站買了一瓶該品牌稱為「liquid love」的室內植物營養液。

該產品含有植物生長所需的三大必需營養素：氮、磷和鉀。氮有助於植物合成葉綠素並長出茂盛的葉片；磷能促進根系強健發展；鉀則有助於維持植物整體的健康與強韌。這些營養素滋養土壤，幫助室內植物從根部開始茁壯成長。

貝德格說，當她發現龜背芋葉片開始變褐時，決定用一點「liquid love」來試試；由於Purived這款肥料獲得購物者平均4.8分好評，因此她預期會看到顯著成效。連續四周，她將一小瓶蓋的肥料加入約2公升的水壺中，為植物澆水；到了第二周，她注意到新芽開始冒出，到了第四周，葉片已開始舒展。

從小小的芽到舒展的心形葉片，Purived室內植物營養液讓貝德格的植物重生。她表示，使用這款肥料四周後，她看到長出10片新葉。一位署名Dan的購物者也發現他的黃金葛和龜背芋生長迅速，他表示，自從開始使用Purived後，植物看起來更有活力、葉子更綠了、開花植物也冒出更多花朵；能找到立即滋養植物且效益如此顯著的產品，真是令人開心。

貝德格指出，春季是為植物換盆並將施肥納入每周例行工作的最佳時機。經歷數月嚴寒後，植物樂於接受新鮮的土壤，而日照時間的延長與夏日陽光則提供了充沛的生長機會。

貝德格說，這款肥料徹底改變了她家的植栽狀況，Purived提供的養分，遠超過她過去所照料的方式；如今， 欣見它們正蓬勃成長。

亞馬遜 抖音

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