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緩解呼吸問題 楔形枕帶來一夜好眠

編譯俞仲慈／即時報導
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楔形枕。圖取自Amazon.com
楔形枕。圖取自Amazon.com

市面上推出一款可有效緩減睡眠呼吸問題的楔型枕，許多消費者使用後表示，無論手術恢復、背痛、胃食道逆流(GERD)等均可以改善，口碑擴散效應也讓楔型枕成為熱賣商品。

根據新聞網站HuffPost報導，現代人無論年齡、性別或體型，普遍因為睡眠呼吸中止症(Sleep apnea)，出現間歇性呼吸中斷數秒或數分鐘，睡眠品質也隨之下滑，而且睡眠醫學專家、美國睡眠醫學會(AASM)發言人古魯巴賈維奇拉(Indira Gurubhagavatula)指出，逾八成患者尚未被診斷出來，如果有親友每每夜間打鼾聲很大且持續不斷，可能罹患睡眠呼吸中止症。

然而幸運的是，只要改用堅固且略微抬高的枕頭，即可改善呼吸、保持呼吸道暢通，讓呼吸順暢，安享一夜好眠，其中一款楔形枕更針對「改善紊亂的睡眠周期」設計，被視為「肺部或鼻竇問題救星，有助於充分休息」。

這款柔軟且具支撐力的楔形枕，尺寸為24x24x7.5吋，最短一側採傾斜設計，內部填充凝膠記憶棉，非常適合炎熱夜晚，由於體積厚實，無論側臥或仰臥皆可提供支撐；同時配有枕頭套，考慮其獨特形狀，無疑是一大亮點；此外附有側袋，方便消費者放置手機、書籍、日記本。

許多消費者使用過後表示，無論放在床上或沙發，楔形枕可以墊高或抬高背部，甚至墊在腿部下方，讓全身更加放鬆，長年飽受胃食道逆流之苦的女子湯瑪斯(Erin Thomas)直言：「自從用了這個枕頭，一年多以來，第一次晚上沒有胃酸逆流到喉嚨，真是一個改變人生的枕頭！高度和角度都非常完美，我在上面還放一個腰枕，很舒服，無論仰睡或側睡都很完美。」

另一位女網友南希(Nancy)也讚不絕口表示：「我和丈夫原本有嚴重呼吸問題，用一般枕頭會喘不過氣來，但是這個枕頭讓我們兩人免受失眠折磨，我強烈推薦給有胸腔或鼻竇問題的人，很舒服而且恰如其分地抬高頭部。」

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