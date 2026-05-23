愛爾蘭快時尚進駐曼哈頓 精打細算紐約客也瘋狂

人們走進位在紐約州花園城一家購物中心內的Primark服飾店。(路透)

「快時尚」(fast fashion)也給稱為「速食時裝」，顧名思義就是一種極速生產、快速上架、價格低廉的商業模式，旨在迅速模仿時裝潮流並滿足消費者對「平價、新潮」服飾的需求。

在目前的惡劣經濟大環境下，能夠在很短的時間，得以低廉的價格，買到新潮的服飾，當然很受消費者歡迎。

Zara 、H&M 、UNIQLO(優衣庫)、SHEIN、GAP、Forever 21、Mango、GU等都屬這類「快時尚」的代表，現在愛爾蘭跨國零售商 Primark 也加入戰團，在「快時尚」集中地的紐約開設新分店，地址位於曼哈頓 西34街150號。5月8日盛大開業當天，自然吸引大批精打細算的購物者蜂擁而至。Primark在紐約的對手包括H&M、Zara等，對此也不敢怠慢。

紐約郵報報導，開幕當天就有超過3000人湧入，有些人甚至在凌晨3時就在門外排隊，不僅以超低價買得心儀的款式，更希望能成為首批體驗新店的顧客。

Primark這家新店是該品牌在紐約市的第四家分店(其他分別位於布魯克林、皇后區及史泰登島)，也是它在紐約州的第11家分店，以及在美國的第40家分店。

在新店開幕前夕的派對上，「欲望城市」女主角莎拉潔西卡帕克(Sarah Jessica Parker)、美女名模艾蜜莉拉塔科夫斯基(Emily Ratajkowski)、著名影視製作人安迪柯恩(Andy Cohen)等一線明星、藝人也到撐場出席「畀面派對」，場面熱鬧，在八卦新聞上起到宣傳效果。

34歲公車女司機沃森(Quintasha Watson)與23歲應屆大學畢業生克羅威爾(Victoria Crowell)是一對好閨密，而且早已是Primark的粉絲，首批湧入的顧客裡自然少不了她們。兩人聲稱每個月起碼會去Primark 3次，主要是鍾愛這家店極具競爭力的價格。

克羅威爾說，「我們在這裡可以找到只需6元左右的包包，10元的褲子，甚至可以給侄女買幾套只需8元左右的衣服」。

店內一位售貨員透露，店內商品平均售價約10元左右。

來自布魯克林的29歲保安彼得森(Naquan Peterson)偶然路過，看到Primark新店盛大開業，於是入去逛逛，結果大有收穫，花了大約60元買到其他商店可要200元的貨品。

他自言，「每個人的生活都很艱難，得想辦法維持生計，物價持續上漲，衣食住行必須精打細算」。