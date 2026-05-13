明星愛用這款抗老聖品 助你擁有透光亮肌

111Skin緊緻修護精華(Repair Serum NAC Y²)。圖取自Amazon.com

「穿著Prada的惡魔2」(Devil Wears Prada 2)睽違20年拍攝續集，主要演員模樣完全定格當年，不像添了20歲。

娛樂媒體Page Six報導，艾蜜莉·布朗(Emily Blunt)的無暇發光肌，歸功彩妝師諾拉茲(Evelyne Noraz)用111Skin全天候煥采噴霧(All-Day Radiance Face Mist)打造肌底由內而外散發的光澤。

111Skin一直是眾多一線明星打造完美肌膚的祕密武器，安·海瑟薇（Anne Hathaway）也是忠實愛用者。其中全天候煥采噴霧最暢銷，深受化妝師喜愛，能夠豐潤、保濕並舒緩肌膚，即使在妝後也能全天使用。

諾拉茲還用了緊緻修護精華(Repair Serum NAC Y²)與緊緻亮眼凝膠(Eye Lift Gel NAC Y²)，讓艾蜜莉·布朗在鏡頭前展現緊緻狀態，雖然價格不菲，但這套明星御用抗老保養產品卻廣受好評。

據說這款「瓶中眼部提拉」(eye lift in a bottle)模擬醫美手術的緊緻效果，能夠保濕、消除眼部浮腫，並對抗黑眼圈及皺紋。

111Skin官網介紹，這款凝膠可在兩周內減少眼部35%的皺紋。

由醫生創立的111Skin總部位於倫敦，以經過臨床研究的專業保養品聞名，其中片狀面膜與眼膜更是明星走紅毯前不可或缺的妝前保養聖品。

目前是資生堂(SHISEIDO)護膚代言人的安·海瑟薇(Anne Hathaway)，私下也都用111Skin眼膜來提亮眼周，她曾在2024年在Instagram上曬出對比照。安·海瑟薇在拍攝「穿著Prada的惡魔2」期間，還把富含玻尿酸的111Skin黑鑽超光速全能眼膜(Celestial Black Diamond Eye Masks) 當成急救武器，可以在20分鐘內迅速緊緻眼周。還有，安·海瑟薇自拍的藍色面膜，就是具冰鎮效果的冷凍消腫眼膜(Cryo De-Puffing patches)。

黑鑽眼膜蘊含胜肽(peptides)與傳說中類肉毒成分的六胜肽(hexapeptides)，能夠有效改善黑眼圈及老化。

不管你想成為艾蜜莉(Emily)，還是安迪(Andy)，甚至是米蘭達(Miranda)或奈吉(Nigel)，這套頂級護膚裝備無疑是擁有透光亮肌的必備選擇。

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