這把鋒利廚房剪刀 沃爾瑪售價便宜到不敢相信

零售業巨頭沃爾瑪(Walmart)。美聯社

一把鋒利的烤肉剪在沃爾瑪 （Walmart）超市竟然只賣1元，優惠折扣驚人。據購物者分享，這把實用的Expert Grill超大烤肉剪，鋒利程度足以切斷雞骨，甚至能剪開硬質塑膠容器。許多人表示，因為價格太便宜，他們甚至買了好幾把。在品質上，這把剪刀也罕見獲得平均4.9星的好評。哈芬登郵報報導，相較於同等級剪刀要花上20元，這絕對是值得入手的超值廚房好幫手。

價格是許多人大量囤貨的部分原因，除此之外，其最大優點在於鋒利度。購物者表示，這把廚房剪刀能輕鬆剪斷布料、塑膠容器、雞骨頭與豬肋骨等各種物品，以致不少人表示，從今以後，這是他們唯一會購買的剪刀。

Expert Grill超大烤肉剪的耐用同樣令人稱道，名為Crystal的消費者留言說，品質完全不輸他那把10元的剪刀，但價格卻僅是十分之一；幾個月來在洗碗機裡清洗毫無問題，一點也不會生鏽。

若將這把剪刀帶到戶外烤肉，會很高興地發現它還能充當開瓶器，方便開啟冰涼飲品。

署名Rita的購物者分享說，實際使用時讓她驚訝不已，這把剪刀非常鋒利，連雞骨頭都能剪斷。開瓶器對難開的塑膠瓶蓋也相當有效，他們用它來開一加侖裝的冰茶飲料；連墨西哥可口可樂 的金屬瓶蓋，也能輕鬆應對，「這價格簡直是超值」。

另一署名Teresa者稱，雖然這把剪刀價格低廉，但它十分耐用，且沒有會生鏽的螺絲。價格實惠且操作容易，建議大家隨時備上幾把。她表示，她用它來剪紙張、布料等，「什麼都能剪」。