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減輕拇指外翻疼痛 這款凝膠分趾套被稱「救星」

編譯莊瑞萌／即時報導
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ZenToes凝膠分趾套(gel toe separators)。圖取自Amaz...
ZenToes凝膠分趾套(gel toe separators)。圖取自Amazon.com

長期飽受足部疼痛困擾的民眾有了全新選擇。ZenToes推出的凝膠分趾套(gel toe separators)憑藉柔軟材質與專利固定設計，在亞馬遜(Amazon)與沃爾瑪(Walmart)等平台獲得數萬名消費者實際好評，被譽為改善拇趾外翻(bunions)、足底筋膜炎等問題的救星。

根據哈芬登郵報(HuffPost)報導，足科醫生蓋瑞·艾文斯(Gary Evans)曾指出，「凝膠拇趾外翻夾板通常可以減輕拇趾外翻處的壓力，並有助於緩解相鄰腳趾的擠壓。」雖然他當時並未指名特定產品，但現在ZenToes這款矯正器正是最佳詮釋。該產品採用柔軟、具彈性的凝膠矽膠製成，可用肥皂和水清洗，其設計原理是套在第二個腳趾上，為大拇趾提供緩衝墊，以保持腳趾在正確位置並維持舒適感。

售價只需不到20元，就能購得一組四入包裝，並有多種顏色可供選擇，包括透明色及多種膚色。這款矯正器採單一尺寸設計，評論者表示材質具伸縮性且不刺激皮膚，甚至讓人感覺「幾乎察覺不到它的存在，」無論是運動還是睡覺時都能穿戴，可見其舒適程度。儘管穿戴感極其輕便，但與某些僅夾在腳趾間的墊片不同，這款矯正器採環狀結構完整包覆腳趾，能確保牢固不移位。一位評論者寫道，「我以前最討厭凝膠分趾器在襪子裡滑掉，這種套在第二根腳趾上的設計簡直是天才。」

患有拇趾外翻的消費者對這種簡單有效的解決方案讚不絕口，一位消費者就分享說，「我買了新球鞋，卻因為磨擦到錘狀指(hammer toe)而無法穿，而且大拇趾和拇趾外翻處一直在擠壓。穿上ZenToes後立刻感到舒緩，我穿著新鞋長距離行走也不再疼痛，隔天腳趾看起來更整齊了，簡直不敢置信！」

除了拇趾外翻，許多消費者也發現它對雞眼(corns)、足底筋膜炎(plantar fasciitis)、腳趾重疊和關節炎引發的疼痛也大有幫助，更有評論幽默地形容它們就像「在腳趾戰壕中談判停戰的小支維和部隊」。ZenToes在亞馬遜獲得超過3萬則評論、平均4.2星的高評價，在沃爾瑪也有超過1500則評論、接近滿分的4.8顆星評價。因此，從大眾的真實回饋證明可發現，這款簡單的分趾套能徹底終止足部疼痛，確實是真正的解方。

Amazon 亞馬遜 沃爾瑪

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