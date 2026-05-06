好市多炒蔬菜綜合包 粉絲讚「性價比超高」

Costco。(美聯社)

還有什麼比一盤美味的炒菜更能兼顧方便與營養，成為平日忙碌夜晚的一道晚餐佳餚？料理達人奧利維拉（Stephanie Oliveira Nguyen）表示，當追求「快速」與「美味」時，蔬菜、蛋白質，再加上米飯或麵條，這一連串的完美組合總能讓人心滿意足；而她已在好市多 （Costco ）找到端出一盤炒蔬菜的最佳捷徑。

奧利維拉說，好市多自有品牌商品向來有口皆碑，這點不令人意外，但當她發現科克蘭（Kirkland Signature）炒蔬菜綜合包時，更加驚喜。這袋重達5.5磅的冷凍蔬菜份量十足，足以餵飽全家人，而購物者的評價更加證明，這袋蔬菜絕對值得入手。

社群平台Reddit的一位用戶表示，這份炒蔬菜是他們去好市多採購時的必備品，這款超棒的冷凍蔬菜組合，性價比實在太高了。另一位滿意的顧客更是誇讚說，她每天至少吃上一次，直接把冷凍的蔬菜放入微波爐加熱，瀝乾多餘的水分，再蘸上喜歡的醬汁。

在另一個Reddit討論區中，同樣好評不斷。該討論區標題稱這款炒蔬菜綜合包是「讓蔬菜融入日常飲食的遊戲規則改變者」，並稱實際內容與包裝上圖片毫無二致，實在少見。

這款冷凍蔬菜可搭配任何料理

科克蘭這款炒蔬菜綜合包最讓人興奮的是，能讓備餐工作變得更輕鬆。只要搭配微波米飯包、預先切好並調味好的蛋白質食材，再加上醬汁，大部分工作就完成了。奧利維拉表示，若無需餵飽大家庭，建議將這大袋蔬菜分裝至較小的夾鏈袋中，放進冷凍庫儲藏。

奧利維拉指出，冷凍蔬菜會略帶水氣，用大火烹調是解決這個問題的最佳方法；燒熱的平底鍋或炒鍋，是烹調冷凍蔬菜的最佳工具，也有一說用氣炸鍋的效果也不錯。