Trader Joe's最繁忙門市即將停業數月 粉絲超崩潰

全球最繁忙的Trader Joe's超市將於5月暫時關閉，進行大規模翻修，預計停業數月，完工後重新開張。(記者范航瑜╱攝影)

知名連鎖超市Trader Joe's位於紐約曼哈頓 鬧區的門市為進行整修，宣布暫停營業，消息傳來，讓許多顧客幾乎崩潰。

根據紐約郵報(NY Post)報導，位於西72街(West 72nd Street)與百老匯 大道(Broadway Avenue)交叉口的Trader Joe's門市貼出告示：「我們保證不會關閉太久，一旦條件允許就會重新開業！這不是永別而是後會有期！」

Trader Joe's發言人羅德(Nakia Rohde)也證實該門市停業時間持續數月，但會盡快重新開張：「我們將針對冷藏設備和升降梯等多項內裝進行升級，所有改裝都是為了提升顧客與員工在店內的體驗。」並透露原本受僱於該門市的員工在停業期間，有部分人員將轉至附近其他門市工作。

根據Trader Joe's官網，這間占地約1萬2500平方呎的大型門市，共有兩層樓，加上入口則是三層，共有兩部電梯與四部手扶梯，其中一部是專門為購物車設計的自動扶梯，由於距離中央公園(Central Park)僅兩個路口的地利之便，號稱「全球最繁忙」Trader Joe's門市，收銀台數量與員工人數均是Trader Joe's其他門市三倍。

正因為客流量龐大，內部設施損耗率隨之升高，曼哈頓上西區社區報紙「西城雜誌」(West Side Rag)先前曾報導該門市自動手扶梯過去兩年間已經多次故障。

其實早在去年9月，即有顧客得知門市即將改裝的消息，並透過電子郵件告知西城雜誌：「我前幾天在百老匯72街的Trader Joe's超市，聽到一位經理說，超市要暫停營業，以便更換所有自動手扶梯和電梯，重新裝修。」

消息傳來，許多忠實顧客紛紛在社群平台X發文哀號：「這簡直是一場災難，請在這個艱難時刻尊重我們的隱私。」另一位網友則感嘆道：「哎呀、哥倫布大道(Columbus Avenue)那間分店肯定變得更混亂。」因此上西區居民未來數個月，若打算前往Trader Joe's採購，只能選擇位於92街和哥倫布大道交叉口的分店。