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Crocs洞洞鞋鞋聯名凱蒂貓 全新設計大人小孩通吃

編譯周靜芝/即時報導
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卡駱馳（Crocs）洞洞鞋剛推出全新的凱蒂貓（Hello Kitty）與朋友們c...
卡駱馳（Crocs）洞洞鞋剛推出全新的凱蒂貓（Hello Kitty）與朋友們clog穆勒鞋系列，成人與兒童款式皆呈現嶄新設計。路透

天氣漸暖，卡駱馳（Crocs）洞洞鞋適時重新推出最受歡迎的合作系列之一。該品牌剛推出全新的凱蒂貓（Hello Kitty）與朋友們clog穆勒鞋系列，成人與兒童款式皆呈現嶄新設計。

新的商品延續了Crocs與三麗鷗（Sanrio）的長期合作關係，與2024年款類似，新系列除了充滿趣味的造型，突顯凱蒂貓的魅力，更融入了美樂蒂（My Melody）、庫洛米（Kuromi）和大耳狗（Cinnamoroll）等深受粉絲喜愛的角色；並採用大膽的色彩、主題圖案及招牌飾物細節，春夏時節穿上它更為吸睛。

凱蒂貓與朋友們經典厚底穆勒鞋

凱蒂貓與朋友們經典厚底穆勒鞋是成人系列的亮點，售價為85元。此款設計為厚底且裝飾性十足，將Crocs招牌的舒適感與時尚外型完美結合。

鞋面採用格子布風格，點綴著凱蒂貓與朋友們的立體造型，並配有19個固定飾物，讓角色栩栩如生。穆勒鞋採1.6英寸厚底設計，在增加高度的同時仍保持輕盈感。

儘管增添了設計元素，仍保留了專利的發泡樹脂（Croslite）材質，使其柔軟、具緩衝性且舒適，適合日常穿著。鞋身亦預留空間可添加更多裝飾扣，能進一步展現個人風格。

兒童版凱蒂貓與朋友們柔彩經典穆勒鞋

針對年幼的粉絲，Crocs推出售價55元的兒童版凱蒂貓與朋友們柔彩經典穆勒鞋。此款設計活潑鮮豔，鞋面印滿多種三麗鷗角色圖案。

此款穆勒鞋配備三個固定飾物，並預留充足空間供添加更多裝飾扣，讓孩子能打造專屬風格；設計兼具輕量、耐水及易清潔等特性，很適合日常穿著。

可旋轉的後跟帶提供更穩固的貼合感，整體結構確保全天穿著的舒適度。

幼兒版凱蒂貓與朋友們柔彩經典穆勒鞋

針對小小粉絲，Crocs同時推出幼兒款凱蒂貓與朋友們柔彩經典穆勒鞋，兼顧舒適與活潑風格。此款售價50元，採用繽紛的滿版圖案，融合多款三麗鷗角色，並配有兩枚超大尺寸的凱蒂貓飾物，增添趣味且吸睛焦點。

這款穆勒鞋輕盈、耐水，適合幼兒日常玩耍。鞋款配備可旋轉的後跟帶，確保穿著穩固，容易清潔的設計更讓家長倍感實用。與其他Crocs款式一樣，它提供柔軟具彈性的緩衝舒適感，為全天穿著而打造。

升級舒適感結合Crocs經典風格

這三款鞋型皆呈現Crocs的核心特質，包括輕量結構、靈活度及易於保養。無論是休閒出遊或日常穿著，此系列穆勒鞋皆在時尚與實用間取得完美平衡。

凱蒂貓與朋友們穆勒鞋系列現已上市，結合活潑的角色設計、可客製功能與招牌舒適度，延續了Crocs廣受歡迎的流行文化聯名系列。

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