在好市多也會踢到鐵板 12商品購物者買了很後悔

好市多(Costco)。美聯社

儘管多數人都喜歡在好市多 省錢購物，但根據那些總在尋找最佳優惠的精明購物者的評論，這家倉儲式賣場有些商品可能不值得購買。理財網站Finance Buzz指出，這些商品包含食品、服飾、家居裝飾等，獲得購物者負評與較低評分；下次前往好市多購物時，不妨避開這些商品。（以下價格以各分店標示為準）

1. Fusion Warm Ombre LED黑色燭芯蠟燭組 / 售價31.99元

儘管這組蠟燭外觀悅目，但這套5件式遙控變色蠟燭組得到多則負評，顧客表示LED燈光並不溫暖，不值這個價格。一位給予兩顆星的顧客留言說，在打開包裝前，這些蠟燭看起來很漂亮，但LED燈光不自然且過於刺眼；商品圖片具有誤導性，「暖色調」的描述亦不準確，它們散發的其實是冷光。

2. 科克蘭義式臘腸披薩（Pepperoni Pizza）/ 售價16.33元

若想購買4片裝的冷凍披薩，或許該考慮其他選擇。好市多的科克蘭4磅裝義式臘腸披薩平均評分僅2.7星，多數人抱怨其味道與口感。署名Rick的顧客稱，這是他在好市多買過的第一個、也是唯一糟到讓他特意發文警示，好讓其他人能明智地決定不要購買的商品。

3. Dream Plush涼感身體枕 / 售價52.99元

儘管產品描述令人期待，好市多這款涼感身體枕可能不值得近53元的價格。這款枕頭平均評分僅3.1顆星，且有超過35則一星負評，多數買家對其無法充分膨脹感到失望。一位顧客指出，這款枕頭在密封袋中高度壓縮，扁平得像鬆餅；說明書上寫著它會隨著時間逐漸膨脹，然而最終枕頭厚度始終未超過4-5英寸，使用時就像雙腿夾著一個薄枕頭睡覺一樣。

4. Tramontina 3件式鑄鐵深炒鍋與平底煎鍋組 / 售價59.99元

雖然這鍋具組的部分負評來自顧客對其未如廣告所述預先開鍋處理，但也有人抱怨鍋具很快生鏽；該商品目前平均評分為2.8星，其中有4則1星負評。一位好市多顧客留言說，第一次使用就出現鏽跡，並未如說明書所述經過預先開鍋處理或琺瑯塗層。

5. Duralex Lys可堆疊馬克杯 / 售價34.99元

雖然可堆疊馬克杯的設計值得稱道，但好市多可能不是購買此類產品的理想場所。部分顧客收到產品時已碎成小塊，另一些則對材質過薄感到失望。一位顧客稱，商品送達時附帶碎玻璃片，包裝太差，未標示「小心輕放」。

6. Naturally More有機花生醬 / 售價11.99元

選購有機花生醬時，建議至Aldi或Walmart等平價連鎖超市，好市多的 Naturally More有機花生醬平均評分僅2.7星。多數消費者對好市多將科克蘭系列更換供應商感到失望。署名Nina的顧客要求回歸舊版的科克蘭有機滑順花生醬；她說，那才是優質花生醬應有的模樣，質地、味道、風味完全無可挑剔，新款Naturally More實在令人失望。

7. Apache Chenille地毯 / 售價129.99元

若要購買地毯，建議避開好市多的Apache Chenille系列。多數尺寸的評價都不佳，如6x9英尺的平均評分僅2.7星，且有10則1星負評。顧客Mary表示，她很失望，因為它太薄了，且無法固定在原位；以這些問題來說，價格實在太貴。

8. Tramontina ProLine溫莎餐刀組 / 售價19.99元

在為節日與派對添購額外餐刀組前，建議避開好市多這款36支裝的餐刀組，該商品平均評分僅2.7星，據稱常會出現破損或污漬。一位購物者指出，過去一個月她兩次訂購此商品，第一次收到的刀具上有凹洞斑點，第二次也是如此；兩次收到的刀具在包裹內都會晃動，兩筆訂單都將被她退貨。

9. BergHOFF 4件式起司刀與竹製砧板組 / 售價49.99元

這套起司刀與竹製砧板組因一個特定細節而獲得低分：砧板上刻有兩個商標，這些在網站的照片中並未顯示。顧客Scottie表示，他在網上購買了這件商品，對BergHOFF名稱下方刻有「J22」字樣感到驚訝，這在任何產品照片中都沒有出現；他認為買家應該知道這點，「實在太礙眼了」。

10. 哈根達斯香草牛奶巧克力杏仁冰淇淋棒 / 售價14.52元

雖然哈根達斯冰淇淋棒頗受歡迎，但好市多的顧客們卻針對這款特定的香草牛奶巧克力杏仁冰淇淋棒留下負面評價，原因是尺寸改變了。一位購物者向大家發出警告，她說，這已不是熟悉的那款杏仁冰淇淋棒了；顯然被動了手腳。

11. Vigoss女款闊腿牛仔褲 / 售價24.99元

在好市多購買這款闊腿牛仔褲前，建議先閱讀評價。這款商品平均評分僅有2.8星，多數顧客對版型感到不滿，實際長度比廣告標示的長許多。一位顧客提醒，請注意褲管內側縫長度並非28英寸，實際更接近32英寸；材質摸起來廉價且粗糙。

12. Ottavio酪梨油 / 售價28.99元

酪梨油本就是高價商品，消費者自然希望物有所值。這款來自好市多的Ottavio酪梨油或許不值得入手，因平均評分僅有2.6星。顧客Lauren表示，這款產品品質低劣，顯然並非100%酪梨油，「再也不會買了」。