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山姆會員店推新服務 直攻好市多軟肋

編譯莊瑞萌／即時報導
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山姆俱樂部(Sam's Club)。路透
山姆俱樂部(Sam's Club)。路透

零售巨頭沃爾瑪(Walmart)旗下的山姆會員店(Sam's Club)近日對競爭對手好市多(Costco)發起猛烈攻勢，推出全新的「極速配送」(Express delivery)服務。這家倉儲連鎖店近期承諾生鮮雜貨與生活用品最快可在1小時內送達，部分訂單甚至曾創下9分鐘到貨的驚人紀錄。山姆會員店強調，該服務目前已在全美約600個據點實施，而且不設最低消費金額。

根據每日郵報(The Daily Mail)報導，目前山姆會員店提供兩種類型「極速配送」選項，標準的3小時送達服務，Plus會員收費5元，普通會員則為17元。若選擇更快的1小時送達服務，Plus會員收費10元，普通會員則需22元。這項服務也象徵倉儲型零售模式出現重大轉變，因為過去此類業者主要依賴大宗採購與實體門市消費，如今則積極轉向即時、按需配送業務。

這項新服務目前已在全美約600個據點全面推行，而且完全沒有最低消費限制，顧客即使只訂購單項商品，也能享受高速配送。山姆會員店與母公司沃爾瑪的策略一致，是直接從實體店面發貨，而非從遠端物流中心出貨。根據數據，該公司已完成約6.5萬筆極速訂單，平均配送時間僅55分鐘，部分案例更顯示配送效率驚人。

山姆會員店透露，速度最快的前10筆訂單均在12分鐘內完成，包括嬰兒配方奶粉和熟食等緊急必需品，例如北達科他州法哥(Fargo)一家托兒所在不到9分鐘內就收到奶粉，德州阿馬里洛(Amarillo)一對新手父母在11分鐘內收到尿布和開心果。此舉讓山姆會員店不僅直接挑戰好市多，也與積極縮短配送時間的亞馬遜(Amazon)對打。

山姆會員店電商主管普爾西弗(Greg Pulsifer)表示，「我們正處於即時需求時代，這更貼近人們實際的生活方式。」沃爾瑪也指出，選擇快速配送的消費者，其平均消費金額可達一般線上購物者的三倍。相較之下，儘管好市多也提供配送服務，但主要搭配第三方合作夥伴Instacart進行當日送達，而且平台售價往往高於店內價格並設有35元最低消費門檻，反觀山姆俱樂部表示，其配送商品的價格與店內完全一致。

不過，即使山姆會員店積極布局配送市場，但好市多仍是倉儲零售領域的主導者，其在美國擁有超過600家門市、全球更超過850家，整體規模與營收仍明顯領先競爭對手，年營收逾2400億元，財務規模上仍遠超山姆會員店。

好市多 Costco 沃爾瑪

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