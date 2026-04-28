這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

某些商品在亞馬遜（Amazon）購買是個不錯的替代選擇，不僅省錢、還能讓每月的預算撐久一些。路透

倉儲式賣場好市多 （Costco ）能滿足所有大宗採購需求，從洋芋片、雞肉到衛生紙應有盡有，但不一定是購買所有物品的最佳地點。理財網站FinanceBuzz指出，在前往好市多採購前，不妨先核對購物清單，看看是否有更好的地方能買到所需之物；或許會驚訝地發現，某些商品在亞馬遜（Amazon）購買是個不錯的替代選擇，不僅省錢、還能讓每月的預算撐久一些。

以下是該網站選出9項從亞馬遜購買比在好市多更划算的商品：

1. 床單

好市多雖常有床單組的優惠，但選擇有限；床單的款式、布料或尺寸未必適合自家的床。亞馬遜則提供更豐富的選擇，尤其如果正在尋找特殊尺寸（如加州 特大號床單），或是鮮豔的顏色或圖案。

2. 汽車零件

好市多雖設有完善的汽車服務部門，但在亞馬遜選購一組火星塞或機油濾芯，能找到更豐富的選擇；此外，若懂得自行維護，相較於支付費用請好市多技師代勞，還能省下額外開支。

3. 烤雞

好市多將散發香氣的烤雞擺在店內深處，讓購物者必須穿梭整個賣場才能買到，而非快速拿取即走；且這份售價4.99元的烤雞，可能比一般超市還貴。亞馬遜旗下的全食（Whole Foods）超市的價格更划算，可選擇到店自取或送貨上門；若熟悉亞馬遜的購物訣竅，還能利用Prime會員資格在全食超市獲得額外折扣。

4. 易腐壞食品

一旦打開一罐莎莎醬或湯罐頭，食物的保鮮期便開始倒數計時，因此雖然大量採購有時是好事，但若未能在食物變質前食用完，最終可能浪費金錢。與其如此，不妨考慮在亞馬遜購買這些商品，還能選購較小包裝，有助於減少開封後產生的食物浪費。

5. 洗衣精

或許有人不知道洗衣精也有「最佳使用期限」，意即經過一段時間後，清潔效力會遞減；若大量購買洗衣精卻未能在「最佳使用期限」前用完，產品很可能過期。在亞馬遜購買小包裝產品，還可利用該網站的「訂閱省錢」（Subscribe & Save）功能，進一步節省開支。

6. 漱口水

這款商品的價格差異不大，以李施德霖（Listerine）兩瓶裝為例，好市多售價為16.49元，而亞馬遜則為13.96元；但其他因素則會影響最終的價格。好市多對未滿75元的訂單會收取運費，而透過亞馬遜的「訂閱省錢」方案購買漱口水，則可能節省更多開支；綜合考量後，選擇亞馬遜或許更有利。

7. 特色食品

好市多很適合購買知名零售商或其自有品牌科克蘭的大包裝食品，但若想購買特定小眾品牌，好市多貨架上很可能找不到；而亞馬遜以品項齊全著稱，若希望針對特定食品獲得更豐富的選擇，亞馬遜或能提供更多選項。

8. 尿布

寶寶消耗量大的尿布與濕紙巾，大量購買是個好選擇，但相較於亞馬遜，好市多未必能提供更優惠的價格。雖然紙尿褲的盒裝價格可能相差無幾，但若註冊亞馬遜的「訂閱省錢」計畫，將能獲得額外優惠。該計劃讓購物者設定定期訂購的時間，並在安排定期配送時提供折扣；此外商品送至家中，無需每次需要時去好市多人擠人。

9. 咖啡

家中若有Keurig咖啡機，通常會在好市多囤積K-Cups咖啡膠囊；但如同其他商品，透過亞馬遜的「訂閱省錢」功能，能享有更多優惠。偏好每日更換喜愛的口味者，還可選購綜合口味組合包；目前好市多並未提供組合包，而亞馬遜則有眾多選擇。