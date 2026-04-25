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好市多奶油白六件式雲朵沙發降價 華人實坐秒下訂：好躺又有支撐

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網友分享推薦的沙發款式。沙發示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@...
網友分享推薦的沙發款式。沙發示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Cup of Couple）

美國好市多(Costco)一款Sereen奶油白沙發(Sereen 6-piece Fabric Modular Sectional)近日在小紅書引發討論。華人網友「小圓寶」分享，自己原本挑沙發挑了很久，因夫妻對軟硬度需求不同，一度難以決定，直到在好市多店內試坐同款灰色後，發現這款沙發雖柔軟卻仍有支撐感，立刻決定入手。

「小圓寶」表示，自己曾試坐知名RH Cloud雲朵沙發，但覺得過於柔軟、容易陷進去，起身較費力，因此起初對好市多這款「平替雲朵」並不抱期待。不過實際試坐後發現，Sereen坐墊比雲朵沙發厚，柔軟之外仍有一定支撐，屬於可坐可躺、起身不費力的類型，深度與寬度也相當足夠。

顏色方面，夫妻倆最終選擇奶油白。雖然店內灰色清倉價便宜不少，但兩人仍偏好淺色暖色系。「小圓寶」坦言，當時以原價購入後，只能安慰自己「早買早享受」，沒想到後續遇到二次降價，成功申請價格調整，拿回800美元價差，加上原本下單時疊加的折扣與線上包運送、安裝服務，整體仍相當滿意。

她也分享，奶油白實品並不顯灰，而是溫暖的白色調，與想像中相符。沙發送到家後，家中狗狗也立刻愛上，第一天便把每一塊位置都睡過一輪，甚至舒服到晚上直接睡在沙發上。

留言區不少網友關心清潔與實用性。「小圓寶」回應，沙發套可以拆洗，首次清洗後沒有縮水或起球問題；若家中有寵物，雖然仍會沾毛，但不算吸毛或掛毛，用滾筒清理即可。也有網友詢問是否包安裝，她表示線上購買會送到指定位置，工作人員還會協助擺放並帶走垃圾。

不少網友則討論價格與款式。有留言指出店內灰色清倉曾出現999美元低價，奶油白則較難買到，也有人表示錯過折扣相當扼腕。「小圓寶」提醒，奶油白似乎是線上限定，且庫存不穩，建議有興趣者多刷官網。

▲ 影片中為灰色款，來源：Instagram＠costcotv（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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華人 好市多 小紅書

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