這款迷迭香護髮油 滋潤頭皮又能增髮

艾瑪植萃(Aromatica)髮根噴霧。圖取自Amazon.com

迷迭香功效強大，研究已證實運用在身體護理能改善頭髮稀疏或掉髮問題。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，南韓 美妝品牌艾瑪植萃(Aromatica)以此推出迷迭香髮根強健噴霧。

很多生髮產品多在淋浴時使用，但艾瑪植萃的髮根噴霧更百搭，更方便使用，因為它完全不油膩，可以隨時隨地噴一下。

使用者對它的按壓式瓶身讚不絕口，因為可以噴出很細的噴霧，不會讓頭皮或頭髮看起來油油的。一名網友說，「味道很好聞，不會讓頭髮怪怪的！我喜歡它的噴頭，因為可以直接噴到髮根！」

艾瑪植萃介紹，這款產品的配方靈感源自芳香療法，融合迷迭香頭皮護髮油與迷迭香水，以及生物素(biotin)、咖啡因(caffeine)、水楊酸(salicylic acid)、薄荷醇(menthol)、薰衣草油、綠薄荷油及其他植物萃取物。能夠滋養強韌髮絲，同時溫和去角質，呵護頭皮，還能有效增厚髮絲，讓頭髮看起來乾淨清爽。

一名網友說，「我晚上會在後頸處塗抹護髮油，早上再用這款產品滋潤頭皮。它比乾洗噴霧好用多了！用它搭配吹風機冷風吹乾髮根，讓我可以3天不用洗頭，而且頭髮乾淨蓬鬆！」

紐約市註冊皮膚科醫師瑪麗莎·加什克(Marisa Garshick)說，「研究表明，迷迭香油可通過改善頭皮血液循環來刺激毛囊，還可能加速頭髮生長。」

許多評論都說買到賺到。

「研究顯示迷迭香與米諾地爾(minoxidil)都曾用於治療雄性禿(Androgenetic Alopecia)包括男性及女性禿頭，之後我就買迷迭香噴霧，而不是買米諾地爾，」網友說， 「結果表明，迷迭香與米諾地爾一樣有效，而且沒有副作用。還有它的味道實在太好聞了。塗抹在頭皮上感覺非常放鬆，很像在睡前芳香療法。」

一名拉扯性掉髮(traction alopecia)患者表示，「我用過其他聲稱能生髮的精油，但這款噴霧真的有效，」她說，「我側邊髮量越來越多，顏色也越來越深。以前禿的地方現在都長出頭髮了。以前我得用髮粉遮蓋禿斑，現在不用了。雖然我的頭髮還是稀疏，但已經長出來了，或者說正在長！我太喜歡了！這已經成為我日常護髮的一部分！」