法國護膚名品現身沃爾瑪貨架 「價格不太親民」

零售業巨頭沃爾瑪(Walmart)。美聯社

沃爾瑪 (Walmart)2022年推出「Start Beauty」計畫，目標是引進更多新興美容品牌，光是去年就新增了60個美容品牌。在這些「平價奢華(Affordable luxury)」的品牌中，理膚寶水(La Roche-Posay)一枝獨秀，價格也不太親民。

每日郵報(Dailymail)報導，萊雅集團(L'Oréal)旗下的理膚寶水過去在美國主要是販售於Ulta Beauty、目標百貨 (Target )，主打皮膚科醫師推薦的護膚產品，過去幾年於美國市場逐漸站穩腳步。

沃爾瑪將於4月正式上架理膚寶水，進駐全美1460家門市，也就是部分門市不會販售。此外消費者也無法買到所有理膚寶水商品，沃爾瑪上架的產品包括：雙重修護保濕乳(Double Repair Moisturizer)、廣效防曬SPF60(Broad Spectrum SPF 60 Sunscreen)、B5全面修復霜(Cicaplast Balm B5)、青春痘治療產品Effaclar BPO，以及暱稱「小藍瓶」的Hyalu B5修復精華(Hyalu B5 Serum)。

理膚寶水在各通路的售價大致相同，一款旅行裝的理膚寶水控油霧面臉部保濕乳，在沃爾瑪官網售價高達24.97元；一瓶不到7盎司的SPF50 UV Pro-Sport防曬乳，沃爾瑪售價為32.97元。相比之下，Coppertone的7盎司SPF50運動型防曬乳，在沃爾瑪官網只要8.88元；Banana Boat同類產品則售價8.97元。

對忠實顧客而言，理膚寶水產品值得這個價位，因為全球超過萬名皮膚科醫師推薦這個品牌，可信度與穩定品質有口皆碑。理膚寶水也將提供「專業培訓」，沃爾瑪藥局藥師受訓後能更了解如何推薦其產品。理膚寶水表示透過進駐沃爾瑪，大幅擴展了品牌使命能觸及的範圍，也就是讓大眾更容易取得具科學實證基礎的護膚產品。沃爾瑪則表示：「透過我們值得信賴且專業的藥師團隊，結合理膚寶水具科學根據的護膚產品，沃爾瑪將進一步鞏固護膚產品通路的領先地位。」