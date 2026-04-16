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好市多將設獨立加油站 會員不去賣場也能省荷包

編譯尤寶琪／即時報導
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好市多(Costco)計劃透過全新的獨立加油站概念，來擴張其商業版圖；從6月開始...
好市多(Costco)計劃透過全新的獨立加油站概念，來擴張其商業版圖；從6月開始，好市多部分顧客將無需在大型倉儲式零售商的停車場排隊等候加油了。美聯社

好市多(Costco)計劃透過全新的獨立加油站概念，來擴張其商業版圖；從6月開始，好市多部分顧客將無需在大型倉儲式零售商的停車場排隊等候加油了。好市多表示，其首家加油站將落腳加州米申維耶霍(Mission Viejo)，配備約40個加油泵，且不與門市相連。

低價汽油是好市多會員計畫的一大賣點，尤其是在油價飛漲的當下，因此擴大加油服務規模的計畫，可謂順理成章；好市多也將著手解決其門市加油站經常出現大排長龍的問題；好市多表示，新增的加油車道「均為單行道」，確保交通和燃油供應順暢，而加長的油管也將方便駕駛者無論面對油泵的哪一側都能順利加油。

好市多在米申維耶霍的首家獨立加油站門市，預計將於6月開張，且進一步擴張的計劃也已在籌備中；夏威夷伊維雷伊(Iwilei)擁有全球最繁忙的好市多門市，預計未來也將會成為第二家獨立加油站的地點。根據The Drive報道，好市多可能還在密西根州的州利沃尼亞(Livonia)籌建另一家獨立加油站；好市多的擴張加油生意的原因也顯而易見：好市多的折扣燃油極具吸引力，尤其是在當下。

汽油價格居高不下，全美各地的油價都達到了自烏克蘭戰爭爆發以來的最高水準。這一次，美國、以色列和伊朗之間的衝突，讓戰爭再次成為油價高漲的罪魁禍首。由於短期內看不到緩解的跡象，消費者願意不惜一切代價購買更便宜的汽油也就不足為奇，好市多選擇擴大其加油服務也就不難理解了。

加州 油價 好市多

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