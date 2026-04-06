愛車春季大清洗 3種噴泡沫工具比一比

洗車。Image by Sasin Tipchai from Pixabay

春回大地，又是給心愛座駕大淸洗之時，當然不想自己動力的話，可交由洗車專門店或汽車美容店代勞。若然是自己動手來箇大清潔，市面上有不少汽車清潔用品，五花八門。一般而言，使用泡沫噴槍或泡沫炮清潔車身，會讓人感到滿意及滿足。

雅虎 (Yahoo) 汽車專欄作家姬拉 (Katherine Keeler) 就特別比較過這些工具用品，認為基本上使用的目的及價格都差不多，但設計用途則有所不同。就以清潔泡沫及工具來說，主要不出3個範疇，可以互相比較一下。

首先是高壓清洗機的泡沫噴槍︰

這種泡沫噴槍是專門為高壓清洗機設計的，透過標準的接頭連接，利用高壓水力與洗車液混合，產生濃密的、類似刮鬍膏的泡沫。濃密的泡沫層會在車身上停留更長時間，起到預先浸泡作用，有助分解污垢。

由於壓力作用，泡沫噴槍能夠產生濃密的泡沫，比其他清洗方式更快覆蓋車輛，尤其適用於卡車、房車和船隻等大型車輛，因為速度及更大的覆蓋範圍，使得原來繁瑣的清洗工作變得輕鬆許多。

結論是高壓清洗泡沫噴槍，為用家提供最高效、最顯著的清潔體驗。

其次是接駁花園水喉的泡沫噴槍︰

其原理是泡沫噴槍連接到標準的花園水喉後，水流經噴槍與肥皂混合產生泡沫，然後噴灑到車輛上。

這類噴槍也能產生令人滿意的肥皂覆蓋效果，但產生的泡沫接近傳統用水桶洗車的效果，只是量比較大，不像高壓清洗機的水流那樣，可以產生濃密的泡沫。由於泡沫比較稀薄，氣泡也比較多，清潔效果自然有所減低。

其好處則是可以用於清洗小型車輛又或日常清洗之用，用此噴槍就能輕鬆搞定，無需像高壓清洗機那樣額外花費、費時及費力。

第三是手動泡沫噴霧器︰

這類噴霧器是依靠手動壓力產生泡沫，由於手動關係壓力下降很快，使得清洗整輛汽車會變得既費時又費力。

但其最大優點是經濟實惠，價格遠低於高壓清洗或水喉泡沫噴槍，適合預算有限的消費者，而且攜帶方便、不占地方，更適合小範圍、局部清洗，例如清洗車輪、摩托車及剪草機。

如果住在公寓大樓無法使用高壓清洗或水喉泡沫噴槍，那麼手動噴霧器可能是一個實用的選擇。