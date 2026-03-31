被低估的鎂乳液 使用者：緩解疼痛還能助眠

Magnum Solace的夜間鎂乳液。圖取自Amazon.com

鎂(Magnesium)是一種經常被忽視但對身體十分重要的營養素。若然長期缺乏鎂，會影響各個細胞功能正常運作，有機會引致頭痛、偏頭痛、壓力和焦慮、夜間腿部抽筋、睡眠質素下降、關節不適及僵硬。

美國國家醫學圖書館(National Library of Medicine) 指出，鎂在緩解疼痛方面發揮作用，特別是透過改善肌肉功能及促進肌肉放鬆，可以紓緩各種疼痛及緊張情緒。

儘管補充足夠的鎂，能夠幫助身體調節新陳代謝、鎮定神經，但由於鎂是較難以直接吸收的物質，而且食物含量亦很少，所以額外補充是非常重要。

其中以外用直接塗抹在皮膚上，經皮膚吸收以補充身體所需的鎂，就以富含鎂成份的鎂乳液(Magnesium Lotion/Cream)莫屬了。

哈芬登郵報(Huffpost)的消費專欄介紹，在亞馬遜 有一款不起眼的鎂乳液，卻被許多飽受疼痛折磨的人稱讚有效。

這款名為Magnum Solace的夜間鎂乳液售價僅為10元，不要看它便宜，許多用過的人都說它不僅能緩解疼痛，還能讓他們擁有「多年未曾體驗過的」優質睡眠。

儘管富含鎂的乳液原理很簡單，但Magnum Solace這款產品，還擁有精心調配的配方，將紓緩效果提升到一個新的高度。

它的配方裡加入了又名洋菊的山金車(Arnica Montana)，這是一種常用於外用藥膏的草本植物，具有抗炎、鎮痛及消腫功效，被廣泛用於緩解肌肉酸痛、瘀傷、扭傷以及關節疼痛等，是居家常用的草本輔助藥物。此外，Magnum Solace 還含有薰衣草，在睡前營造紓緩氛圍時無疑是一大優勢。

不少人在試過各種方法後，對這款售價10元的乳液的效果感到震驚。你只需將它按摩到身體任何酸痛的肌肉上，讓其充分吸收即可。

有不少用家在評論區留言點讚，其中一個說「睡前把它塗在腿上就能緩解疼痛，用起來感覺很舒服」。另一人說它效果驚人，見效很快。

也有髖部患骶髂關節疼痛的用家說，試過好幾種乳液、藥片，還有醫生開的止痛藥及肌肉鬆弛劑，但都沒什麼效果，直至使用這款鎂乳液，約2個半星期後開始見到效果，極大改善生活品質。

撇開科學術語不談，人們最高興是毋須服用非處方藥，就能獲得有效的止痛效果。