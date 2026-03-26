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打掃房子必不可缺 專業清潔工用這5種產品

編譯周芳苑／即時報導
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示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay
示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

在美國，人們經常利用三月底登場的春假進行大掃除，許多人無力付費請清潔工，不過，只要跟著專業清潔工使用相同工具，一樣可以讓住家明亮整潔、煥然一新。

專家推薦以下五款專業人士經常使用的清潔工具：

第一：多用途清潔劑Method All-Purpose Cleaner(亞馬遜網站售價25元)

多用途清潔劑Method All-Purpose Cleaner。圖取自Amaz...
多用途清潔劑Method All-Purpose Cleaner。圖取自Amazon.com

市面上各品牌多用途清潔劑，今日美國報(US Today)採訪到兩位專家，雙雙力薦 Method品牌。

田納西州專業清潔公司 Florivale Hospitality 老闆兼運營商傑克森(Mariah Jackson) 說，Method 產品將高效清潔與業內最佳香氛完美結合，有青檸海鹽香味，適用於廚房和各種表面。這是植物性，對付油污、檯面、地板甚至木質表面都非常有效，無需後續沖洗。

大型零售商目標百貨(Target)、沃爾瑪(Walmart)、家庭站(Home Depot)以及亞馬遜(Amazon)都可買到這款產品。

第二：超細纖維抺布Microfiber Cloths

超細纖維抺布Microfiber Cloths。圖取自Amazon.com
超細纖維抺布Microfiber Cloths。圖取自Amazon.com

超細纖維抹布清潔力超強又可重複使用，用來清潔玻璃特別好用，不掉毛、也不會留下水痕，通常用一塊布沾一點玻璃清潔劑擦拭，再用乾布擦一遍，就能讓玻璃晶瑩剔透，又快又輕鬆。

亞馬遜的超細纖維抹布相對便宜，多包裝不到10元。

第三：Drano 雙效發泡沫疏通劑(Drano Dual-Force Foamer Clog Remover，亞馬遜網站售價7元)

Drano 雙效發泡沫疏通劑(Drano Dual-Force Foamer C...
Drano 雙效發泡沫疏通劑(Drano Dual-Force Foamer Clog Remover)。圖取自Amazon.com

專門用來疏通堵塞的下水道。居家達人科爾曼(David Coleman) 這款清潔用品的疏通效果讚不絕口，聲稱幾乎可清理家中任何下水道。

廚房和浴室的水槽裡堆滿食物殘渣、毛髮、皂垢和牙膏殘留物，堆積速度很快卻經常被忽略，成了下水道飄出異味和排水緩慢的罪魁禍首，Drano 雙效泡沫疏通劑能膨脹並覆蓋整個管道，幫助去除肉眼看不見的異味殘留物。

第四：萬用清潔膏The Pink Stuff

萬用清潔膏The Pink Stuff。圖取自Amazon.com
萬用清潔膏The Pink Stuff。圖取自Amazon.com

這是源自英國的高人氣網紅萬用清潔膏，超過23萬亞馬遜用戶讚不絕口，特別適用於烤箱、浴室以及其他需要深度清潔的區域。用法出奇簡單。只需塗抺清潔膏後擦拭乾淨、沖洗即可。價格非常實惠，17盎司裝只賣6元。

第五： Zep高效除黴劑(Mold Stain and Mildew Stain Remover)

Zep高效除黴劑(Mold Stain and Mildew Stain Rem...
Zep高效除黴劑(Mold Stain and Mildew Stain Remover)。圖取自Amazon.com

Zep有多種專業清潔劑，效果都很好；其中的除霉劑可用來清除淋浴間縫隙裡的頑固霉斑 。亞馬遜網站四罐32盎斯裝售價14元。

亞馬遜 沃爾瑪

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