價格更準確 沃爾瑪全面採用數位貨架標籤

零售業巨頭沃爾瑪(Walmart)宣布，將在全美所有門市推廣使用「數位貨架標籤」(digital shelf labels)。美聯社

零售業巨頭沃爾瑪 (Walmart)宣布，將在全美所有門市推廣使用「數位貨架標籤」(digital shelf labels)；各地顧客很快就會發現，到實體店面購物時將有不同的體驗，可確保全美各門市價格一致、準確，而且商品價格不會隨著需求增減而在白天營業期間波動。

沃爾瑪目前在美國已有約2300家門市開始使用「數位貨架標籤」新技術，計劃未來一年內推廣到全美所有門市。

在原有的舊系統下，沃爾瑪員工必須手動更換紙質標籤，如今改採數位貨架標籤後，將使用集中式系統調整各門市價格。沃爾瑪表示，這樣的改變將使貨架價格更準確，展售商品標價將與顧客結帳時看到的價格一致。

數位標籤將顯示商品價格、尺寸以及傳統標籤上原有的其他資訊。

在新系統下，大部分價格調整將在門市關門後進行，而且不會在白天營運時隨著商品需求變動而調整價位，此外，該公司不會與顧客互動或收集任何顧客資訊。

沃爾瑪強調，最重要的是，在全美各地任何一家門市，所有顧客看到的價格都是一樣的，不受需求、時間或顧客身份所影響，；數位購物標籤讓貨架上的價格展示方式更加現代化。

在同樣的技術下，沃爾瑪得以啟動貨架標籤上的LED燈，藉以識別哪些商品需要補貨、也可輕易尋找線上下單的商品，運作更有效率。