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低汞又營養 華人分享超市回購8種海鮮：輪著吃都健康

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網友分享低汞海鮮。超市海鮮示意圖，非新聞事件圖。(路透)
網友分享低汞海鮮。超市海鮮示意圖，非新聞事件圖。(路透)

近日一名北美華人網友「燕子南」在小紅書分享自家在各家超市採購的日常海鮮清單，引發討論。「燕子南」表示，家中長期固定食用8種海鮮，強調兼顧營養均衡與安全性，並參考AI建議整理出營養排行與汞含量評估，認為「輪著吃完全不用擔心超標」。

「燕子南」列出常吃品項，包括好市多(Costco)的野生紅鮭魚（Wild Sockeye Salmon Fillet）、野生黑鱈魚（Wild Black Cod Fillet）、野生阿根廷紅蝦（Wild Argentine Red Shrimp），以及Whole Foods的野生扇貝（Wild-Caught Sea Scallops）、365品牌巴塔哥尼亞小扇貝（Wild-Caught Patagonian Scallops），另還有韓國Jayone鹽漬挪威鯖魚（Salted Norway Mackerel）、濟州銀帶魚與黃花魚等。食用頻率從每週2至3次到每2至3週不等，主要依照家人喜好與料理便利性調整。

「燕子南」指出，曾詢問AI關於這些海鮮營養分布，其中在「高蛋白、低熱量」方面，以蝦仁與扇貝表現最佳，其次為黃魚；而富含Omega-3脂肪酸、對腦部與視力有益的魚類，則以鯖魚居首，其次為黑鱈魚與鮭魚。至於汞含量，AI分析上述品項皆屬低至中低汞魚類，若以一週輪替方式食用，整體攝取仍在安全範圍內。

從分享內容來看，「燕子南」的飲食策略著重於高蛋白與Omega-3攝取，同時避開高汞魚種，並透過不同海鮮輪替補充營養。她也提到，雖然黃魚風味佳，但因孩子不習慣處理魚刺，實際食用頻率相對較低。

貼文也引發網友共鳴，多數人認同「野生（wild-caught）優於養殖（farm-raised）」的選擇原則，也有人詢問冷凍標示「previously frozen」是否可再次冷凍，「燕子南」回覆仍可保存再凍。

此外，料理方式也成為討論焦點，包括黑鱈魚可用味噌醃製後氣炸、或以奶油乾煎，帶魚則適合清蒸或紅燒，扇貝常見於義大利麵或蒜香煎製料理。

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