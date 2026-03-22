郵輪旅遊需求激增 公主郵輪趁勢調漲費用

福斯新聞收到公主郵輪公司(Princess Cruises)的聲明通知，從3月8日起，實施一項全新名為「船員感謝費」(crew appreciation fee)的強制小費，同時提高船上的餐飲小費。美聯社

美國的小費 文化呈現失控，物價瘋狂上漲的同時小費也變本加厲，商家巧立名目，什麼都要收小費、有些店家更狠得直接預設小費高達30%，顧客結帳時才驚覺有收這筆錢。若有意今年乘搭郵輪 旅遊的話，要做好準備，因為有郵輪公司也要增收小費。

福斯新聞收到公主郵輪公司(Princess Cruises)的聲明通知，從3月8日起，實施一項全新名為「船員感謝費」(crew appreciation fee)的強制小費，同時提高船上的餐飲小費。

聲明說，若未持有公主尊享卡(Princess Premier)或公主尊享套餐卡(Princess Plus)的乘客，每天的船員感謝費會提高1元，餐飲服務費也從18%調整到20%。

公司發言人不諱言，調整小費目的是協助公司應對不斷上漲的營運成本，又說所有收取的小費將100%直接支付給船員。

然而不少網民質疑，這等於要乘客替郵輪公司支付員工薪酬。

財務資訊網站 WalletHub 最新發布的一項相關調查顯示，近九成美國人認為美國的消費文化「已經失控」，網站的分析師洛盧普(Chip Lupo) 指出，美國人普遍對不斷增加的小費感到討厭。

他向福克斯新聞說，給付小費的範圍無限擴大，遠遠超出傳統的場所，例如餐廳、酒吧及理髮店；同時也不再是出自人們的感謝之情，反而讓每人都感到壓力重重，企業商家則藉此由顧客負擔員工薪水。

專家指出，為員工支付合理工資這本就是雇主的責任，但不少商家為了避免漲價，選擇提高小費，將人工成本「外包」給顧客。

根據美國汽車協會(AAA)的預測報告，2026年將有近2200萬美國人搭乘郵輪出行，反映美國遊客對郵輪旅行日益增長的需求。而公主郵輪公司明顯是趁此機會來強徵小費。

AAA 的報告也顯示，加勒比海是最受歡迎的郵輪目的地，72%的美國人會選擇前往這些充滿陽光的島嶼。