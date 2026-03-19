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「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

編譯陳韻涵／即時報導
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Image by funsworks from Pixabay
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統計數據顯示，美國人每天至少喝三杯咖啡，一年下來的花費驚人，少則數百元，多則上千元。用完即丟的一次性消費文化風氣，催生出從膠囊咖啡到廉價滴漏式咖啡(drip coffee)等電子產品，但這類設備不僅製造大量垃圾，也讓消費者長期付出高昂成本。面對每年破百億個拋棄式紙杯或塑膠杯，以及大量的廢棄物，「終身使用」(Buy It For Life，BIFL)的理念成為既省錢又環保的新興方案。

華盛頓郵報報導，「終身使用」的構想是對拋棄式設備的反思，主張以較高的前期投資，換取數十年甚至一輩子的使用年限。

以咖啡為例，部分咖啡膠囊比真正的咖啡豆價格高出兩、三倍，長期的耗材支出遠超過當初購買設備的價錢。

如果一台約250元的咖啡機可用15年，這樣一來可節省約2000元，相當於800%的投資報酬率。

如果習慣每天外帶咖啡，升級家用設備反倒可能在一年內回本。

除了咖啡機本身，磨豆機也是影響咖啡風味與成本的關鍵。

咖啡專家凱恩(Dan Kehn)指出，「研磨機是優質咖啡的敲門磚」，均勻研磨能避免萃取不足或過度，否則會影響咖啡豆的用量。

凱恩解釋，劣質的刀片式磨豆機「會把咖啡豆打成塊狀或粉塵」，導致磨出來的咖啡粉品質不佳，使用者往往被迫追加咖啡豆補救，無形中增加每月約20杯咖啡的額外成本。

在設計耐用度方面，專家推薦可自行維修、零件標準化的產品。

咖啡專家赫德里克(Lance Hedrick)表示，許多公司的磨豆機設計年限「比人類壽命還長」，代表毋須頻繁維護、送修，大幅降低長期持有的成本。

對滴漏咖啡愛好者而言，市面上15元的廉價機種使用壽命有限，幾年後壞掉就得再買新機。

凱恩舉例，如果一台機器能用15年至20年，平均每年的設備花費只需十幾塊錢，遠低於頻繁更換廉價機型的累積開銷。

手沖(pour-over)與法式濾壓壺(French press)則是門檻更低的BIFL選擇，陶瓷或金屬製的器具幾乎沒有電子零件，正常使用幾乎可以「終身服役」。

赫德里克說：「它們都很棒，而且永遠耐用。」

即使是義式濃縮咖啡機，專家建議，不用買到千元以上的款式。

赫德里克說：「若想要一台耐用、價格低於200元的咖啡機，手動機款是理想選擇」，雖然操作比較費工，但可避免複雜電子零件故障造成的維修與折舊成本。

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