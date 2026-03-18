這款田園風床組 為臥室增添春天氣息

WONGS BEDDING品牌的植物風格子被套組(Botanical Quilt Set)。圖取自Amazon.com

如果想把冬季寢具換掉，為春季打造煥然一新的氣象，亞馬遜網站(Amazon)目前正推出WONGS BEDDING品牌的植物風格子被套組(Botanical Quilt Set)特價優惠，不容錯過。

充滿田園風格的寢具套裝組合，目前加大雙人床(Queen size)尺寸每組特價28元，內含一件被子、兩個顏色搭配的枕頭套。

沒有用過絎縫薄被套組(quilt set)的民眾可能會喜歡這個產品，因為看起來就像熱門影集「柏捷頓家族：名門韻事」(Bridgerton)劇中某位名門淑女睡美容覺時使用的寢具，而且質感輕盈，一年四季都能使用。

亞馬遜網站上有13種花色，消費者可容易找到適合喜歡的款式，其中10款正在打折，藍色印花特價18元。

寢具使用各種不同布料，每個人都能找到最適合自己的一款。

睡覺怕熱的人可能挑選涼被或亞麻布料的寢具，怕冷的人則可能較喜歡聚酯纖維(polyester)或法蘭絨(flannel)，因為這些面料較能保款。

絎縫薄被面料也有多種選擇，種類繁多，找到適合自己的產品非常重要。

WONGS BEDDING品牌的絎縫薄被被子與枕頭套是經過Oeko-Tex Standard 100標準認證的超細纖維聚酯纖維製成。

金融新聞網站TheStreet主編貝尼特(Colette Bennett)表示，家裡擁有一套同樣從亞馬遜網站購買，材料與款式都類似的被套組，一整年都放在客房使用，確實是功能非常多樣化的寢具；被套組的重量在春夏兩季使用相當完美，到了秋冬季節則會多加一條厚被子，提高保暖度。

貝尼特說，客人總是稱讚客房的床睡起來很舒適，因此身為消費者對於絎縫薄被套組非常滿意；絎縫薄被耐洗且容易保養，洗過之後沒有褪色，更棒的是隨著時間變久會變得更加柔軟。