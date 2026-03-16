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電動磨腳皮機 輕鬆除掉陳年老繭

編譯周靜芝/即時報導
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Dr. Scholl's電動磨腳皮機。圖取自Amazon.com
Dr. Scholl's電動磨腳皮機。圖取自Amazon.com

相信許多人都有這樣的困擾：雙腳儘管怎麼擦潤膚乳液，卻依然乾燥粗糙。哈芬登郵報撰稿人烏里貝（Lourdess Avila Uribe）表示，她的雙腳乾燥問題來自年輕時學習舞蹈以及喜歡赤腳走動的習慣；隨著步入中年，更年期對肌膚的影響，讓情況更形惡化。她說，當塗抹乳液和定期足部護理都無濟於事時，她知道必須以磨腳石來解決這個問題；在她無意間發現Dr. Scholl's電動磨腳皮機後，如今已成為她不可或缺的小工具。

烏里貝說，這個實用小物現在已是她日常身體保養的一部分，徹底改變了龜裂的腳跟與粗糙腳趾的外觀與觸感；過去入睡時，她總能聽見腳掌刮過床單的聲音，如今卻能絲滑地伸入被毯，再無這類困擾。

Dr. Scholl’s電動磨腳皮機不僅有傳統磨腳石的功效，烏里貝表示，其效果更佳；加上操作簡便，旋轉的滾輪頭迅速便能除去死皮與角質，讓肌膚恢復柔軟光滑。可拆卸的旋轉頭，清潔方便，烏里貝說，她通常只是按住按鈕在水槽沖洗即可。

烏里貝說，她時常用這款磨腳皮機處理腳跟和拇趾的陳年老繭，使用一段時間後，這些老繭幾乎消失無蹤；不過，使用完電動磨腳皮機後，務必塗抹乳液才能維持效果。她喜歡塗上厚厚的Weleda Skin Food身體乳，再套上一雙溫暖的襪子。

這款磨腳皮機附贈四顆AAA電池，開箱即可使用。操作時務必在浴缸或毛巾上方進行，因皮屑會四處飛散。烏里貝表示，自從使用磨腳皮機後，她幾乎不再需要做足部護理，它們效果既不持久也不如這款產品有效。

烏里貝說，起初她和其他購物者一樣，也對其效果存疑；但這款小巧卻力道強的磨腳皮機轉速恰到好處，使用時可自行調整強度，可說是浴室必備的小幫手，尤其是在溫暖季節將至、準備讓雙腳露出之際。

一位署名Stephanie H的購物者表示，Dr. Scholl’s電動磨腳皮機在她乾燥龜裂的腳跟創造了「奇蹟」，是過去她每天做足部護理和擦乳液都無法企及的。

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