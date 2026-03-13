我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部長稱伊朗新最高領袖受傷 臉恐毀容

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大型家居生活賣場宜家（Ikea）。路透
大型家居生活賣場宜家（Ikea）。路透

住小坪數的，一定知道收納掛鉤有多實用！掛鉤能瞬間提升空間利用率，即使是超窄超小的地方也能輕鬆收納。宜家(IKEA)現在就有一款售價僅8元的掛鉤組合，超級可愛，絕對能讓你的家煥然一新。

「我剛從宜家買了這些椅子掛鉤，」Instagram用戶Victoria在她的影片說，「它只有黑色，無附配件，所以你得自己安裝。我就想自己噴色，看看哪種效果最好，再裝在牆上。爆可愛！」

來看為什麼網紅極推入坑。

宜家FJANTIG掛鉤，一組3個，Victoria用它們為牆面增加垂直收納空間。就像她說的，掛鉤只出黑色，卻很容易改造。先噴塗一層底漆，再選最符合您美感的顏色。

▲ 影片來源：IG＠vicuuulis（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

或者，你也可以拿刷子上色；甚至可以用家裡剩的木紋漆來塗刷，還會有木質效果。

「這些掛鉤真的超可愛！我喜歡你選的顏色，」一名網友回應Victoria。

FJANTIG掛鉤採用耐用的聚丙烯材質，最適合拿來掛空皮夾、圍巾或輕薄外套等輕便物品。其實宜家賣這款掛鉤已經很多年，還累積無數五星好評，結果最近才在社群媒體上迅速走紅。

「我太喜歡這些迷你椅了，」一名宜家消費者寫下評論說，「真的可愛到爆，我打算再買兩組。」網友回應。

還有人說，「我5年前就買了這些掛鉤。我一口氣買了3組，掛在玄關走廊上。很適合掛狗繩、帽子、外套、小錢包等等，也可以什麼都不掛，即使掛鉤空著，也是裝飾，很有特色。」

宜家FJANTIG掛鉤能讓空白的牆面既有個性又實用，因為任何人都可以依照居家風格，為自己客製化，讓DIY有趣又經濟實惠，難怪在社群網紅間掀起話題。

世報陪您半世紀

社群媒體 IKEA

上一則

為何要多食用葵花籽油 有這2大理由

延伸閱讀

行善的時尚街友

行善的時尚街友
好市多小籠包50個9元 華人：好吃不破皮 性價比高

好市多小籠包50個9元 華人：好吃不破皮 性價比高
這8種居家物品 設計師最愛在目標百貨採購

這8種居家物品 設計師最愛在目標百貨採購
好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

熱門新聞

好市多(Costco)。美聯社

好市多這款實用廚房收納盒 只在線上銷售

2026-03-09 10:36
菠菜被評為最「骯髒」食物。(美聯社)

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

2026-03-12 11:35
素食是長壽最重要的單一要素。Image by Welcome to all and thank you for your visit ! ツ from Pixabay

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

2026-03-04 12:41
酪梨。（美聯社）

酪梨為何容易變褐色？保鮮可用這5招

2026-03-05 11:03
11項最值得購入的好市多新食品優惠。示意圖（路透）

好市多3月折扣清單：11款必買食品 狂省錢

2026-03-06 14:47
好市多示意圖。(聯合報資料照片)

好市多酸種麵包切開變「甜甜圈」 內行人笑：做幾十年沒看過

2026-03-06 19:06

超人氣

更多 >
全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
馬年3生肖運勢走強 事業貴人助攻、財運同步升溫

馬年3生肖運勢走強 事業貴人助攻、財運同步升溫
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」
「3房2浴半畝地30萬元」 就是想讓這兩州的人搬過去

「3房2浴半畝地30萬元」 就是想讓這兩州的人搬過去