IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

大型家居生活賣場宜家（Ikea）。路透

住小坪數的，一定知道收納掛鉤有多實用！掛鉤能瞬間提升空間利用率，即使是超窄超小的地方也能輕鬆收納。宜家(IKEA )現在就有一款售價僅8元的掛鉤組合，超級可愛，絕對能讓你的家煥然一新。

「我剛從宜家買了這些椅子掛鉤，」Instagram用戶Victoria在她的影片說，「它只有黑色，無附配件，所以你得自己安裝。我就想自己噴色，看看哪種效果最好，再裝在牆上。爆可愛！」

來看為什麼網紅極推入坑。

宜家FJANTIG掛鉤，一組3個，Victoria用它們為牆面增加垂直收納空間。就像她說的，掛鉤只出黑色，卻很容易改造。先噴塗一層底漆，再選最符合您美感的顏色。

▲ 影片來源：IG＠vicuuulis（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

或者，你也可以拿刷子上色；甚至可以用家裡剩的木紋漆來塗刷，還會有木質效果。

「這些掛鉤真的超可愛！我喜歡你選的顏色，」一名網友回應Victoria。

FJANTIG掛鉤採用耐用的聚丙烯材質，最適合拿來掛空皮夾、圍巾或輕薄外套等輕便物品。其實宜家賣這款掛鉤已經很多年，還累積無數五星好評，結果最近才在社群媒體 上迅速走紅。

「我太喜歡這些迷你椅了，」一名宜家消費者寫下評論說，「真的可愛到爆，我打算再買兩組。」網友回應。

還有人說，「我5年前就買了這些掛鉤。我一口氣買了3組，掛在玄關走廊上。很適合掛狗繩、帽子、外套、小錢包等等，也可以什麼都不掛，即使掛鉤空著，也是裝飾，很有特色。」

宜家FJANTIG掛鉤能讓空白的牆面既有個性又實用，因為任何人都可以依照居家風格，為自己客製化，讓DIY有趣又經濟實惠，難怪在社群網紅間掀起話題。