平價牙齒美白筆 有效消除咖啡、茶遺留痕跡

Venus Visage牙齒美白筆。圖取自Amazon.com

每天都要喝咖啡 和茶的人，牙齒離大家夢寐以求的潔白牙齒，通常都差得很遠；「哈芬登報」(HuffPost)撰稿人(Tessa Flores)弗洛瑞斯表示，和所有渴望擁有亮白笑容的人一樣，她在這幾年嘗試過不少家喻戶曉的牙齒美白貼，但效果卻是讓人略感失望，而且還會讓人的牙齒變得異常敏感；這也讓弗洛瑞斯一度覺得，去牙科診所花400元購買專業美白療程，是牙齒美白的唯一選項。但在此之前，弗洛瑞斯決定給這15元的美白筆一次機會，它們最大的賣點就是美白牙齒的同時不會讓牙齒變得敏感。

雖然這款不傷琺瑯質的Venus Visage牙齒美白筆(兩支15元)，不是出自於「佳潔士」(Crest)，但其效果卻與佳潔士產品相差無幾，完全可作為替代品來使用。弗洛瑞斯表示，在使用預裝美白凝膠的美白筆後的隔天早上，她覺得自己的牙齒至少提亮了半個色階，整體看起來更加亮澤。

在接下來斷斷續續使用了約一個月左右後，弗洛瑞斯注意到她牙齒表面的污漬持續變淡，甚至包括牙齦線周圍和牙齒縫隙等通常污漬最頑固、美白貼片最難觸及的部位，也都有改善。對那些聲稱比弗洛瑞斯使用Venus Visage更勤勞的消費者，效果也更加顯著。

一位亞馬遜 顧客就寫道：「我發現牙齒上的咖啡漬越來越多，所以想找個更快更便宜的辦法，這款產品效果簡直太棒了！」

另一位顧客寫道：「這些年來我試過很多美白產品，毫無疑問，這套兩支裝的牙齒美白筆是我用過的最好的。」

弗洛瑞斯指出，通常到了這個階段的時候，她的牙齒都會開始對溫度甚至是牙刷刷毛非常敏感，但Venus Visage的配方卻奇蹟般地沒有帶來任何不適感。弗洛瑞斯在研究了不同產品活性成分的差異後發現，Venus Visage美白筆使用的是「碳酸胺過氧化物」(carbamide peroxide)而非俗稱雙氧水的「過氧化氫」(hydrogen peroxide)。碳酸胺過氧化物分解速度較慢，美白成分會逐漸釋放，進而減少牙齒敏感；而且一些研究表明，如果使用次數較多，碳酸胺過氧化物的美白效果可能與過氧化氫一樣好。