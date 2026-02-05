過年挑蘭花別只看花多 專家提供選購蝴蝶蘭6項秘訣關鍵

我的頻道

記者魯永明／嘉義即時報導
農曆春節將近，蘭花成為年節花禮與居家擺設熱門選項，圖為嘉義市花市蘭花攤位。(記者魯永明／攝影)
農曆春節將近，蘭花成為年節花禮與居家擺設熱門選項，圖為嘉義市花市蘭花攤位。(記者魯永明／攝影)

農曆春節將近，蘭花成為年節花禮與居家擺設熱門選項。嘉義大學園藝學系教授兼農學院院長沈榮壽指出，選購蝴蝶蘭不能只看花多、花大，真正耐看又花期長的關鍵，在於整株健康與協調度，只要掌握幾個重點，就能大幅降低「過完年就凋謝」的風險。

沈榮壽表示，首先要看花苞比例，花不宜全開，約3到5成仍是花苞最理想，觀賞期最長；其次觀察花瓣質地，邊緣圓潤、有肉感、厚實不透光，表面帶有蠟質光澤，通常代表花期較久、品質較佳。第三是花梗強度，花梗要粗、硬、直，能穩定撐起花序，若輕捏就軟，撐花力往往不足；第四是葉片狀態，葉子應厚實、翠綠且有光澤，若出現發黃、皺縮，多半與水分管理或根系健康有關。

第五個重點在於根系。沈榮壽指出，可見的根應呈銀綠色、結實不空心，根尖圓鈍完整，若出現發黑、腐爛或萎縮，建議不要選購。最後，整株穩定度也很重要，輕輕晃動花盆，若整盆跟著搖晃，代表根系尚未健全。

沈榮壽提醒，市面上過於便宜、花況又「誇張亮眼」蝴蝶蘭，可能是催花或次級品，短時間內好看，回家後卻容易快速衰退。選購時寧願少一點花、多一點品質，反而更耐看。他強調，蝴蝶蘭的美不在一時，而是一段能陪伴整個春節、甚至數月的優雅風景；看得懂、選得對，就能讓年節祝福延續得更久。

農曆春節將近，蘭花成為年節花禮與居家擺設熱門選項，圖為嘉義市花市蘭花攤位。(記者魯永明／攝影)
農曆春節將近，蘭花成為年節花禮與居家擺設熱門選項，圖為嘉義市花市蘭花攤位。(記者魯永明／攝影)

春節 園藝

許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

2026-01-28 11:23
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

2026-01-29 09:12
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

2026-01-29 10:24
示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
亞馬遜(Amazon)Prime會員有一項醫療保健管理的隱藏福利，年長者多半忘了用，這是亞馬遜藥局(Amazon Pharmacy)的服務RXPass。美聯社

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

2026-02-01 14:37
Danner的「Mountain Leaf 600」登山靴。圖取自Amazon.com

冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒

2026-02-02 11:22

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

還缺470萬棟房？美國住房危機 專家如同盲人摸象

