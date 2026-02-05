過年挑蘭花別只看花多 專家提供選購蝴蝶蘭6項秘訣關鍵

農曆春節將近，蘭花成為年節花禮與居家擺設熱門選項，圖為嘉義市花市蘭花攤位。(記者魯永明／攝影)

農曆春節 將近，蘭花成為年節花禮與居家擺設熱門選項。嘉義大學園藝 學系教授兼農學院院長沈榮壽指出，選購蝴蝶蘭不能只看花多、花大，真正耐看又花期長的關鍵，在於整株健康與協調度，只要掌握幾個重點，就能大幅降低「過完年就凋謝」的風險。

沈榮壽表示，首先要看花苞比例，花不宜全開，約3到5成仍是花苞最理想，觀賞期最長；其次觀察花瓣質地，邊緣圓潤、有肉感、厚實不透光，表面帶有蠟質光澤，通常代表花期較久、品質較佳。第三是花梗強度，花梗要粗、硬、直，能穩定撐起花序，若輕捏就軟，撐花力往往不足；第四是葉片狀態，葉子應厚實、翠綠且有光澤，若出現發黃、皺縮，多半與水分管理或根系健康有關。

第五個重點在於根系。沈榮壽指出，可見的根應呈銀綠色、結實不空心，根尖圓鈍完整，若出現發黑、腐爛或萎縮，建議不要選購。最後，整株穩定度也很重要，輕輕晃動花盆，若整盆跟著搖晃，代表根系尚未健全。