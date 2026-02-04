我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

刺激買氣 美國樂事洋芋片、多力多滋最多降價15%

這款盥洗包多了側袋、隔層設計 收納超方便

編譯莊瑞萌／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Bagsmart的旅行收納包。圖取自Amazon.com
Bagsmart的旅行收納包。圖取自Amazon.com

對於經常出差或旅遊的人來說，如何精簡行李是一大挑戰。HuffPost旅遊達人Shawna Hudson分享，過去常需攜帶兩三個盥洗包分別裝護膚、彩妝及美髮產品，占據行李箱大量空間，直到她在亞馬遜(Amazon)發現Bagsmart的旅行收納包，才真正實現「一包搞定」的願望。

Hudson是經常旅行、但行李從來不算精簡的人，有時候會帶上兩到三個不同的盥洗包，分別裝保養品、彩妝和美髮用品，可想而知，這些東西往往會佔據行李箱不少空間。過去她也用過各種旅行收納選項，像是化妝箱或簡單的尼龍收納包，但始終無法把所有必需品都裝進一個包裡。直到無意間發現Bagsmart推出的「終極旅行盥洗包」。

該品牌提供多款高品質的盥洗收納包，口袋設計比一般款式更大，能把所有個人清潔與保養用品一次裝進同一個包內。這款盥洗包起售價僅約23元，性價比極高，其核心優勢在於突破性的收納容量與材質應用，大容量尺寸約11×7×8吋。

全包共有4個隔層，寬敞的隔層幾乎能裝下所有東西。材質是超輕、柔軟、類羽絨的布料，並具備防潑水功能，不必擔心在飯店浴室檯面被水浸濕。其最吸引人之處是設計，就像前面提到的，側邊的大開口口袋可放入全尺寸的保養與美髮產品，甚至能輕鬆裝入大瓶的隱形眼鏡沖洗液或韓國品牌的大罐去角質棉片。

前方口袋專門設計用於存放化妝品，包含四個筆刷插槽及兩個網狀袋，可放置眼影盤、腮紅及粉底液。背面設有專門的「濕物袋」，方便存放牙刷與牙膏等潮濕物品，確保包內整潔。這款包包被譽為現實版的「瑪莉波平斯(Mary Poppins)魔法包」，外觀精巧卻內含乾坤，大隔層內附有小型網狀口袋，讓使用者能精確分類如隱形眼鏡盒等小物。

雖然它比一般盥洗包稍大一些，但換來的收納空間完全值得，能非常服貼地放進中型托運行李箱，還留有足夠空間給其他收納袋。由於其卓越的機能性，這款收納袋在亞馬遜上極為搶手，經常面臨斷貨情況。Bagsmart品牌提供包含經典黑、天藍、綠色、藕粉色以及經常售罄的粉紅色等多種選擇，而且售價僅23元。

亞馬遜 Amazon

上一則

懷舊公路之旅 5復古風露營車優雅上路

延伸閱讀

行李箱愈普通愈安全？ 旅遊達人分析：包膜、上鎖更危險

行李箱愈普通愈安全？ 旅遊達人分析：包膜、上鎖更危險
長途返鄉行李箱收納大法 行家示範「塞滿兩層20件」

長途返鄉行李箱收納大法 行家示範「塞滿兩層20件」
2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動
連2起巨額劫案…2中客東京被搶 使館再籲避免前往日本

連2起巨額劫案…2中客東京被搶 使館再籲避免前往日本

熱門新聞

許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

2026-01-28 11:23
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

2026-01-29 09:12
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

2026-01-29 10:24
示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
亞馬遜(Amazon)Prime會員有一項醫療保健管理的隱藏福利，年長者多半忘了用，這是亞馬遜藥局(Amazon Pharmacy)的服務RXPass。美聯社

亞馬遜會員一項隱藏福利 年長者多半忘了用

2026-02-01 14:37
好市多（Costco）。(美聯社)

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

2026-01-28 10:17

超人氣

更多 >
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元

警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元