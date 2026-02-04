這款盥洗包多了側袋、隔層設計 收納超方便

Bagsmart的旅行收納包。圖取自Amazon.com

對於經常出差或旅遊的人來說，如何精簡行李是一大挑戰。HuffPost旅遊達人Shawna Hudson分享，過去常需攜帶兩三個盥洗包分別裝護膚、彩妝及美髮產品，占據行李箱大量空間，直到她在亞馬遜 (Amazon )發現Bagsmart的旅行收納包，才真正實現「一包搞定」的願望。

Hudson是經常旅行、但行李從來不算精簡的人，有時候會帶上兩到三個不同的盥洗包，分別裝保養品、彩妝和美髮用品，可想而知，這些東西往往會佔據行李箱不少空間。過去她也用過各種旅行收納選項，像是化妝箱或簡單的尼龍收納包，但始終無法把所有必需品都裝進一個包裡。直到無意間發現Bagsmart推出的「終極旅行盥洗包」。

該品牌提供多款高品質的盥洗收納包，口袋設計比一般款式更大，能把所有個人清潔與保養用品一次裝進同一個包內。這款盥洗包起售價僅約23元，性價比極高，其核心優勢在於突破性的收納容量與材質應用，大容量尺寸約11×7×8吋。

全包共有4個隔層，寬敞的隔層幾乎能裝下所有東西。材質是超輕、柔軟、類羽絨的布料，並具備防潑水功能，不必擔心在飯店浴室檯面被水浸濕。其最吸引人之處是設計，就像前面提到的，側邊的大開口口袋可放入全尺寸的保養與美髮產品，甚至能輕鬆裝入大瓶的隱形眼鏡沖洗液或韓國品牌的大罐去角質棉片。

前方口袋專門設計用於存放化妝品，包含四個筆刷插槽及兩個網狀袋，可放置眼影盤、腮紅及粉底液。背面設有專門的「濕物袋」，方便存放牙刷與牙膏等潮濕物品，確保包內整潔。這款包包被譽為現實版的「瑪莉波平斯(Mary Poppins)魔法包」，外觀精巧卻內含乾坤，大隔層內附有小型網狀口袋，讓使用者能精確分類如隱形眼鏡盒等小物。

雖然它比一般盥洗包稍大一些，但換來的收納空間完全值得，能非常服貼地放進中型托運行李箱，還留有足夠空間給其他收納袋。由於其卓越的機能性，這款收納袋在亞馬遜上極為搶手，經常面臨斷貨情況。Bagsmart品牌提供包含經典黑、天藍、綠色、藕粉色以及經常售罄的粉紅色等多種選擇，而且售價僅23元。