冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒

Danner的「Mountain Leaf 600」登山靴。圖取自Amazon.com

多功能的戶外裝備，在日常生活也能十分實用，HuffPost撰稿人史密斯(Jamie Davis Smith)推薦Danner的「Mountain Leaf 600」登山靴，正是少數全方位的經典鞋款，自2017年推出以來這款靴子便深受健行愛好者喜愛，它兼具舒適度、外型、耐用性、多功能性，若想尋找一雙能應付所有場合的日常靴款，這可能就是。

史密斯住在華盛頓特區，他認為在這天氣變化大，從大雨、暴風雪 留下的結冰路面、炎熱難耐的高溫天氣，他想要一雙能應付各種天候的靴子，不管是在家中附近起伏不平的人行道，或是到國家公園健行都能安心行走。研究大量鞋款之後，他終於找到了夢想靴款－Danner Mountain Leaf 600完美解決上述需求。

一開始吸引目光它的經典外型，即使是搭配日常的牛仔褲加T恤也完全不突兀；同時，它們看起來也足以應付豪雨泥濘或佈滿碎石的小徑。

接著便是這雙靴子的功能，尤其是防水功能如果夠嚴實便能取代雨靴，而Mountain 600顯然能夠勝任，就此告別實用但笨重的橡膠雨靴；接著便是評估它們是否能取代雪靴，它們採用的Vibram大底有深刻的紋路、極佳的抓地力，亦足以應付嚴苛、結冰的路面。

史密斯覺得Mountain 600比預期中更舒適，就算是第一次穿也彷彿踩在記憶床墊上。自那之後，他不管是雨天或下雪都穿這雙靴子，雙腳始終保持乾爽，在結冰且不平整的人行道上行走時也能感受到穩定性絕佳。Mountain 600原本就是為健行設計，史密斯也曾穿它征戰數州的登山步道，包括秋天造訪懷俄明州 傑克遜霍爾(Jackson Hole)；夏天健行時，良好透氣性讓雙腳不至於悶熱。

史密斯首次穿著、途中停在常去的咖啡 店時，甚至有其他顧客稱讚這雙靴子，他也因此鬆了一口氣，因為它們在都市環境中一點也不顯得突兀。

在如此多樣的天候、地形、季節中穿著Mountain 600之後，史密斯已經完全不想回到一直更換不同靴子的生活；他知道這雙扎實的靴子會陪伴他多年，日後還可以換底，絕對物超所值。

Mountain 600 Leaf登山靴提供男女款，男女款皆有四種配色，女款尺寸為5至11，男款尺寸為7至15，皆提供半號尺寸與寬楦選項。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.