我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快速清除車輛積雪 掌握4要訣

WSJ獨家:指控加巴德涉不法的吹哨者檢舉 在內部被擋

冬天備這雙多用途好靴 踩著冰雪也不易滑倒

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Danner的「Mountain Leaf 600」登山靴。圖取自Amazon.com
Danner的「Mountain Leaf 600」登山靴。圖取自Amazon.com

多功能的戶外裝備，在日常生活也能十分實用，HuffPost撰稿人史密斯(Jamie Davis Smith)推薦Danner的「Mountain Leaf 600」登山靴，正是少數全方位的經典鞋款，自2017年推出以來這款靴子便深受健行愛好者喜愛，它兼具舒適度、外型、耐用性、多功能性，若想尋找一雙能應付所有場合的日常靴款，這可能就是。

史密斯住在華盛頓特區，他認為在這天氣變化大，從大雨、暴風雪留下的結冰路面、炎熱難耐的高溫天氣，他想要一雙能應付各種天候的靴子，不管是在家中附近起伏不平的人行道，或是到國家公園健行都能安心行走。研究大量鞋款之後，他終於找到了夢想靴款－Danner Mountain Leaf 600完美解決上述需求。

一開始吸引目光它的經典外型，即使是搭配日常的牛仔褲加T恤也完全不突兀；同時，它們看起來也足以應付豪雨泥濘或佈滿碎石的小徑。

接著便是這雙靴子的功能，尤其是防水功能如果夠嚴實便能取代雨靴，而Mountain 600顯然能夠勝任，就此告別實用但笨重的橡膠雨靴；接著便是評估它們是否能取代雪靴，它們採用的Vibram大底有深刻的紋路、極佳的抓地力，亦足以應付嚴苛、結冰的路面。

史密斯覺得Mountain 600比預期中更舒適，就算是第一次穿也彷彿踩在記憶床墊上。自那之後，他不管是雨天或下雪都穿這雙靴子，雙腳始終保持乾爽，在結冰且不平整的人行道上行走時也能感受到穩定性絕佳。Mountain 600原本就是為健行設計，史密斯也曾穿它征戰數州的登山步道，包括秋天造訪懷俄明州傑克遜霍爾(Jackson Hole)；夏天健行時，良好透氣性讓雙腳不至於悶熱。

史密斯首次穿著、途中停在常去的咖啡店時，甚至有其他顧客稱讚這雙靴子，他也因此鬆了一口氣，因為它們在都市環境中一點也不顯得突兀。

在如此多樣的天候、地形、季節中穿著Mountain 600之後，史密斯已經完全不想回到一直更換不同靴子的生活；他知道這雙扎實的靴子會陪伴他多年，日後還可以換底，絕對物超所值。

Mountain 600 Leaf登山靴提供男女款，男女款皆有四種配色，女款尺寸為5至11，男款尺寸為7至15，皆提供半號尺寸與寬楦選項。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.

懷俄明州 咖啡 暴風雪

上一則

快速清除車輛積雪 掌握4要訣

延伸閱讀

「最繁忙」頭銜輸給歐海爾？亞城機場：這標準才是頂流

「最繁忙」頭銜輸給歐海爾？亞城機場：這標準才是頂流
施凱爾：中國同意解除對7名英國國會議員制裁

施凱爾：中國同意解除對7名英國國會議員制裁
前特檢史密斯眾院作證：起訴川普 證據確鑿 川普批「精神錯亂」

前特檢史密斯眾院作證：起訴川普 證據確鑿 川普批「精神錯亂」
13歲少女寄養後跳布碌崙大橋身亡 家屬控市府失職

13歲少女寄養後跳布碌崙大橋身亡 家屬控市府失職

熱門新聞

示意圖。Image by Renkilde Copenhagen from Pixabay

含這3種成分清潔劑 專家：停用以免有害身體

2026-01-24 12:35
許多人會將太陽眼鏡留在車內，在天氣回暖前，或許應將它們取出；正如酷暑時的高溫，嚴寒季節同樣不該將某些物品留在車內。(美聯社)

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

2026-01-28 11:23
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

2026-01-29 09:12
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

2026-01-29 10:24
好市多（Costco）。(美聯社)

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

2026-01-28 10:17
流感。示意圖。Image by Renate Köppel from Pixabay

這個超便宜維生素 竟是對抗流感利器

2026-01-31 14:46

超人氣

更多 >
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗
被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫

被聯邦幹員拉出車外倒空皮包看到美國護照才離去 婦人腦震盪就醫
紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺