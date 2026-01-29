好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多 (Costco )總是能推出令人驚豔的甜點，讓顧客們欲罷不能；這家零售商 尤其鍾愛口味組合新穎獨特的烘焙食品，例如2025年夏天的草莓沙菠蘿起司蛋糕(Strawberry Streusel Cheesecake)，以及早秋推出且大受歡迎的摩卡脆皮蛋糕(Mocha Crunch Bar Cake)。

現在，好市多再次推出新作品：科克蘭招牌(Kirkland Signature)巧克力餅乾蛋糕條(Chocolate Chip Cookie Bar Cake)，讓顧客們都迫不及待地想要趕緊品嚐一番。

這款巧克力餅乾蛋糕條，總重略超過兩磅，售價19元；底層是濃郁的巧克力蛋糕，上面鋪著厚厚的一層，加有巧克力餅乾麵糰的慕斯；最上層則是巧克力餅乾蛋糕，與一層厚厚的巧克力糖霜；最後再在淋上一層黑巧克力，並放上兩片巧克力餅乾。

但這款新甜點能與好市多的招牌燕尾服巧克力慕斯蛋糕(Tuxedo Mousse Cake)一較高下嗎？粉絲們委婉的表示：「不行」。儘管許多消費者都歡迎這款新甜點的出爐，但許多人仍然認為燕尾服巧克力慕斯蛋糕才是好市多蛋糕界的王者；不過，這款餅乾蛋糕也絕對值得一試。

許多嚐過的顧客都表示，它美味無比，物超所值；蛋糕的慕斯則是大家最喜歡的部分；在Reddit好市多子板塊中有人表示，冷藏後食用，口感幾乎就像一塊綿軟順滑的冰淇淋蛋糕。

不喜歡吃超甜蛋糕的人則是建議別嘗試；Instagram上有顧客評論表示，雖然蛋糕本身味道不錯，但他們並沒有嚐出多少餅乾麵團的味道。

也粉絲們建議可以自己做點加工；一位Instagram用戶就建議把蛋糕放進微波爐裡加熱幾秒鐘，讓它更熱更軟；好市多Reddit子版塊上的用戶，則更喜歡把蛋糕放在冰箱或冷凍室裡，讓口感更變得像冰淇淋蛋糕。