團購網站申辦好市多、山姆店、BJ's會員 享限時優惠

編譯尤寶琪／即時報導
BJ's批發俱樂部(BJ's Wholesale Club)。美聯社
BJ's批發俱樂部(BJ's Wholesale Club)。美聯社

倉儲式超市的會員，能幫你在食品雜貨、家居用品甚至汽油費等方面，省下不少錢，讓你輕鬆回收會費。而團購網站Groupon則是能提供更多的優惠價格和禮品卡等額外福利，讓加入會員變得更實惠，並能在下次購物省下更多。

成為好市多(Costco)、BJ's批發俱樂部(BJ's Wholesale Club)或山姆俱樂部(Sam's Club)的會員，可以幫你在日常必需品、大宗食品雜貨甚至2026年的旅行方面省錢；以下是Groupon中，你可以立即取得，最棒的相關優惠：

BJ's

價格：BJ's The Club年費5折，來到僅30元，BJ's The Club年費六八折，僅需70美元。

優惠期限：2026年1月31日，已支付金額永不過期；每次限購一份，且限新會員使用。

BJ's是想要在節省食品雜貨和日用品開支的家庭的理想之選，只要30元的優惠，讓你能以更低的價格囤積所有必需品。

好市多

好市多(Costco)。美聯社
好市多(Costco)。美聯社

價格：金星會員年費65元，包含20元好市多電子購物優惠卡，高級會員年費130元，包括40元 電子購物優惠卡。

優惠期限：2026年3月13日

好市多是顧客購買大包裝食品、電子產品、家居用品和熱狗的首選。透過Groupon的優惠，你可以獲得一張20元或40元的好市多，可用於下次在好市多購物。

山姆俱樂部

價格：年費六折僅需20元，Plus會員年費六五折，僅需60美元。

優惠期限：2026年2月28日。已支付金額永不過期。優惠券必須在2026年2月28日前兌換。兌換後一年期會員資格將會立即生效

山姆會員店在食品雜貨、汽油和家居用品方面提供超值優惠；透過Groupon優惠，還能拿到20的會員折扣資格，以及會員專屬優惠和優惠券等額外福利。

山姆俱樂部(Sam's Club)。路透
山姆俱樂部(Sam's Club)。路透

