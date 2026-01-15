我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭信用卡公司提告

美國初領失業金人數降至19.8萬人 低於預期

史丹利情人節限定版隨行杯 靈感來自蛋糕裱花

編譯莊瑞萌／即時報導
示意圖。Image by Jill Wellington from Pixabay
示意圖。Image by Jill Wellington from Pixabay

以耐用、粗獷風格聞名的生活風格品牌Stanley 1913，近日推出最新一波隨行杯與生活用品系列，外型設計吸睛，被不少粉絲形容「美到犯規」。

根據Parade網站報導，史丹利(Stanley)公布的2026年情人節限量系列主打「人人都適合送」，無論是日常散步的夥伴、摯友、同事，甚至家中的毛小孩，都能在這波新品中找到對應選擇。商品橫跨補水用品、咖啡隨行杯與酒吧器皿，同時也回歸廣受歡迎的Everyday Pet Bowl寵物碗。

此次情人節系列被視為品牌歷來最「甜美」的一次，主打Pink Velvet Cake與Red Velvet Cake兩款新配色，靈感來自蛋糕上的裱花裝飾。品牌方在新聞稿中表示，產品側邊點綴愛心圖案，搭配高亮澤塗層與金色細節，整體包裝也升級為送禮等級，「幾乎不需要再另外包裝」。

全系列產品包括人氣爆紅的Quencher H2.0 FlowState Tumbler，提供20、30與40盎司款式、11盎司Reserve紋理紅酒杯、Everyday Pet Bowl以及全新推出的16盎司Transit Surround Mug保溫杯。除了外型設計備受關注，這次情人節系列也同步推出全新咖啡杯型Transit Surround Mug保溫杯，為史丹利產品線增添新成員。

品牌方指出，Transit Surround Mug保溫杯採360度啜飲設計，瓶身纖細，適合通勤時保持飲品溫度，也能作為日常穿搭的風格配件。杯蓋中央設有按壓式開關，只需輕按即可開關並達到防漏效果，方便隨身攜帶。這波新品延續史丹利近期多款話題聯名與限量設計的熱度，包括品牌首度推出的亡靈節(Día de Muertos)系列以及為迎接農曆新年、象徵火馬年的火紅配色隨行杯。

Stanley 1913 2026年情人節限量系列將於1月14日上午9點(太平洋時間)／中午12點(美東時間)正式開賣，販售通路包括官方網站Stanley1913.com以及亞馬遜(Amazon)、Dillard’s等指定零售商。

史丹利(Stanley)公布的2026年情人節限量系列。圖取自Stanley19...
史丹利(Stanley)公布的2026年情人節限量系列。圖取自Stanley1913.com

情人節 咖啡 寵物

上一則

美鐵列車路線 也可選搭加掛豪華包租車廂

延伸閱讀

林心如親做菜為霍建華慶生 曝9年婚真實面：他滿好養的

林心如親做菜為霍建華慶生 曝9年婚真實面：他滿好養的
美放寬Nvidia H200晶片出口中國 媒體曝美國有「三重算計」

美放寬Nvidia H200晶片出口中國 媒體曝美國有「三重算計」
「沒吃感覺沒過節」西班牙三王節國王蛋糕漲6.8%仍賣翻

「沒吃感覺沒過節」西班牙三王節國王蛋糕漲6.8%仍賣翻
料理功夫/南瓜巴斯克乳酪蛋糕

料理功夫/南瓜巴斯克乳酪蛋糕

熱門新聞

網友分享自己陽台種菜的建議方式。番茄示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Robert So）

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

2026-01-09 19:06
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

2026-01-13 10:25
知名鞋品業者Hoka旗下Clifton 10運動鞋。圖取自Amazon.com

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

2026-01-09 11:23
民眾出國度假搭機時，多半循規蹈矩在機場櫃檯排隊、辦理行李托運、領取登機證，然後進關接受安檢掃描、準時搭機，然而通關安檢時「隨身行李托盤不歸位」的問題，惹來不少民怨。示意圖。美聯社

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

2026-01-06 12:34
川普總統(Donald Trump)「又大又美法」(big beautiful bill)實施一系列改革下，全美許多人2026年將獲得比往年更多的退稅款，很可能創史上最大的退稅金額。（路透）

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

2026-01-11 12:35
示意圖。（路透）

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

2026-01-11 10:25

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役

七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望