53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌：我要死了

寒冬降低電費支出5件事 這個小動作簡單卻很有感

更多美國人買二手貨當聖誕禮物 這些商品最受青睞

編譯周芳苑／即時報導
民眾在華州塔科馬的一家二手貨商店，挑選節日禮物。（美聯社）
民眾在華州塔科馬的一家二手貨商店，挑選節日禮物。（美聯社）

在通貨膨脹和其他經濟壓力下，愈來愈多消費者今年過聖誕節為了控制預算而格外精打細算，紛紛選購二手珠寶、玩具車和其他禮物，ThredUp、Savers Value Village 等二手商品零售商業績隨之增長。

華爾街日報報導，知名零售網站電子灣(eBay)針對全美約 1800 名消費者進行調查，約 82%受訪者表示今年比去年更可能買二手禮物。美國零售聯合會 (NRF)針對全美 8200 名消費者進行的調查也有類似結果，近半受訪者表示今年可能買二手品當禮物以節省開支。

人們收到二手商品禮物難免覺得有點奇怪，但對送禮者來說確實可紓緩經濟壓力。

紐約州特洛伊市(Troy) 二手品商店Goodwill 店經理布斯凱 (Cassie Bousquet) 說，很多顧客談到關稅，他們說可能來不及訂購(進口商品)，也不願意支付那麼高的價格；顧客買的商品五花八門。

多年來，美國多數消費者不願意送二手禮物，認為收到二手禮物是一種侮辱。如今情況改變，逛舊貨店越來越受歡迎，不僅享受尋寶樂趣，也希望減少衣物和其他物品的垃圾以保護環境。

消費者表示，全新單價 40 元的商品二手價可低至 5 元。

總部位於華盛頓州貝爾維尤(Bellevue)的二手商店Savers Value Village財務長馬赫(Michael Maher)表示，該公司一直致力消除人們對買二手商品的刻板印象，確保旗下365家門市的商品陳列有序、乾淨整潔、燈光明亮。

Savers Value Village截至9月27日的三個月內，全美銷售額增長10.5%，玩具、遊戲、書籍和電子產品等禮品類商品表現優於整體平均水準。線上寄售和二手商店ThredUp策略和法務長羅特姆(Alon Rotem)也表示，今年年底，光顧ThredUp的消費者明顯增加。

在洛杉磯36歲婦女羅伯茲(Vanessa Roberts)今年聖誕節會送母親一件二手物品，部分原因是母親現在更注重預算；她一直在二手店尋找一款Coach包包，終於找到一個單價125元左右的商品，比新包便宜很多，但還是覺得有點貴，打算到其他二手店看看。

