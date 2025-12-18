防水加熱墊讓浴室地毯暖烘烘 毛小孩也受惠

我的頻道

世界新聞網／輯
亞馬遜網站上近期販售的一款加熱墊引起網友討論。圖取自Amazon.com
亞馬遜網站上近期販售的一款加熱墊引起網友討論。圖取自Amazon.com

寒冷的冬天洗個熱水澡讓全身暖起來是一件幸福的事，但洗完拉開拉門踩上冰冷地板的那一刻幸福感瞬間消失。亞馬遜網站上近期販售的一款加熱墊引起網友討論，不但加熱均勻、能定時還防水，放在浴室完全不用擔心，還有人拿到辦公室使用，也有人當成寵物睡覺的暖墊，多用途又實用，網友大讚根本是過冬神器，完全離不開它。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，家中浴室使用硬地板的人都了解，洗完澡後踏出淋浴間、腳踩到地板時，全身暖呼呼的感覺瞬間消失，如果想在從淋浴間到洗手槽間的這段路保持身體暖和，加熱墊可以幫大忙。

這款在亞馬遜上販售的加熱墊可以直接放在浴室地墊下，能從華氏32度加熱到華氏146度，內建計時器，可以在洗澡前設定好，這樣隨時都有溫暖的地板可以踩，絕對讓那些洗完澡不敢離開淋浴間的人快樂踏出那一步。計時器可以設定從1小時到24小時，讓人不用擔心忘記關掉，還有記憶功能，能記住使用者喜歡的模式，因此可以直接打開後就盡情享受。

加熱墊的使用方式很簡單，插上電源、鋪平墊子，幾分鐘內就完成加熱，放到浴室地墊下可以保暖，還能幫助地墊更快乾；加熱墊完全防水，不用擔心被液體灑或濺到。

加熱墊獲許多網友稱讚和推薦，雖然是為浴室設計，但不少人在家中隨身帶著，還有人帶去辦公室。一名網友說他的妻子說這是他們目前為止購買來讓腳溫暖的用品中最棒、CP值最高的，妻子把加熱墊放在辦公桌下，上班時從腳暖到頭。

另一名網友說她實在太喜歡這個加熱墊了，在家時隨身帶著，無論在哪只要會站或坐超過五分鐘就會使用，加熱很快又均勻，不像她之前買過的同性質產品會有熱點。

還有人讓毛小孩使用，放在寵物的床下讓牠們可以暖暖地睡覺。有網友說他的加熱墊放在浴室地墊下，但那邊已經變成他家的貓最愛的睡覺地點，另一人說他用毛巾把加熱墊包住，設定在低溫檔，讓隨著主人來訪的狗可以躺在上面。

網友溫蒂（Wendy Boutsianis）說，她住在一間鄉村木屋，浴室沒有暖氣也沒有插座，每次冬天洗完澡她都不想離開淋浴間，但有了這張加熱墊後一切都變了，電線夠長，可以插在離浴室門3英尺的插座，打開電源不到半小時，一切都變得不一樣，連空氣中的寒氣都被驅散了。

