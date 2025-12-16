我的頻道

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論說法震撼遺孀與盟友

掃地機器人始祖「iRobot」破產 股票清零 中資接手

好市多這款冷凍小點心 滿足假日期間宴客需求

編譯廖振堯／即時報導
好市多。（路透）
好市多。（路透）

佳節即將到來，為家族成員準備豐盛大餐可說是頭號任務，採買烹調卻可能十分繁重，這時常備一些「應急法寶」便能稍稍減輕壓力。Simple Recipes網站撰稿人歐哈拉(Katy O'Hara)表示，她最愛的一款便是Cuisine Adventures的酥皮小點心(Puff Pastry Bites)，口味多樣、餡料飽滿，且價格實惠，在好市多(Costco)就能買到。

歐哈拉在美食媒體行業工作了近七年，品嚐過各種各樣的自製和市售開胃菜，她希望找到一款既能滿足大多數賓客口味，也適合端上特別聚會場合，同時還必須能輕鬆保存在冷凍庫裡的產品。歐哈拉試了好市多最受歡迎的幾款冷凍開胃小點，最後只有這款成為她招待客人時的常備之選。

Cuisine Adventures的酥皮小點心48個裝，售價13.61元，每盒各有12個不同內餡的酥皮點心：烤紅甜椒配切達起司、菠菜配帕瑪森起司、洋薊配蒙特雷傑克起司與墨西哥辣椒、焦糖洋蔥配瑞可塔起司。每種口味都分別包裝在獨立托盤中，讓你可以一次拿出一到兩盤，剩下的留到下一次聚會再用。這種分開包裝的設計也讓收納變得更容易，歐哈拉烤完第一批後會把大紙盒丟掉，托盤便能擠進冷凍庫的各個空隙裡。唯一的小缺點可能是在冷凍狀態下，不太容易分辨它們是哪一種口味。

酥皮本身烤起來非常漂亮，內餡豐富卻不會過於濃烈。歐哈拉吃過其他類似的酥皮開胃菜，有的內餡會流出來黏在烤盤上燒焦，也有的幾乎只有酥皮、缺乏餡料，這款則完全沒有這些問題。

除了酥皮與內餡的比例和口感都恰到好處之外，它的賣相也讓人滿意。歐哈拉表示如果得端出冷凍開胃菜，她可不希望看起來像12歲小孩衝進超市亂挑的食物。這些酥皮小點看起來足夠體面，同時又方便拿取，食用時不會弄得一團亂，每盒四種口味也幾乎可以保證每位賓客都能找到最對味的選擇。

歐哈拉表示烤完上桌就已令人滿意，但也可以稍作裝飾或提升風味，像是灑上一點切碎的細香蔥或洋香菜、放上一小枝迷迭香，或擺一小碗醬汁或沙拉醬搭配。

