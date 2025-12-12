北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」

想要溫暖過冬，毛毯是抵擋寒冷的必備家居物品。毛毯示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Cup of Couple）

天氣轉冷，許多人開始物色保暖好物。小紅書 網友「擰螺絲的牛牛」力推北美好市多 (Costco)冬季人氣商品Berkshire Life加熱毯，直呼是「冬日居家必備、過冬神器」，並曬出家人與貓咪一起蓋毯取暖的畫面。許多網友表示已回購多條、客廳臥室甚至辦公室各放一件，認為在沙發小憩、靠窗區域或不想長時間開暖氣時特別實用。

根據好市多官網介紹，Berkshire Life加熱毯正面為仿毛皮、背面天鵝絨，尺寸50×60英吋，4段溫控、觸控式按鍵，並具4小時自動斷電與可機洗設計，主打柔軟親膚與使用便利，定價39.99美元，但有網友補充店內常見更低折扣；外部比價資料顯示，美國部分門市近期價格約 29.99 美元，但不少店點缺貨或需碰運氣。

不過討論也出現兩極聲音。部分北美網友認為家中暖氣已足夠，電熱毯是「局部加熱」的舒適選擇；也有人反映開高檔會覺得乾燥、發癢甚至「上火」，建議低檔使用並注意補水。另有使用者提到電線收納不便、尺寸偏小，或遇到加熱不均、使用一年後不熱等耐用度問題。

安全性同樣是留言焦點。雖然產品具自動關機功能，被不少人視為降低忘記關電風險的設計，但美國消費品安全委員會（CPSC）過去曾針對 Berkshire 旗下部分加熱毯／加熱披毯發出因過熱恐致燒燙傷與火災風險的召回公告，提醒消費者核對產品標籤與追蹤碼並依指示停用或申請退款。專家與評測也普遍建議，電熱毯應避免摺疊加熱、勿與寵物啃咬電線或長時間高溫貼身，清洗前務必拔除控制器並依溫和模式處理。

整體而言，Berkshire Life 加熱毯以柔軟材質、可機洗與自動斷電等賣點，成為社群熱議的冬季保暖小物；但面對缺貨、個別故障回報與既往召回案例，消費者選購與使用時仍需留意批次資訊與安全守則，才能把「暖呼呼」用得更安心。

