包裝禮物很崩潰？這款圓筒型切割器是救星

編譯盧炯燊／即時報導
Little ELF圓筒裁紙器。圖取自Amazon.com
Little ELF圓筒裁紙器。圖取自Amazon.com

聖誕新年將至，如何把禮物包裝得美觀好看，的確惹人煩惱，幾乎每次都要跟捲起的包裝紙搏鬥一番。禮品包裝的裁切一直是剪刀的挑戰，因為剪刀經常撕裂、撕裂和破壞包裝紙。現在就不要浪費紙張及金錢，若然使用圓筒裁紙器，就不用擔心惱人的卷紙了。

坊間有不少這類圓筒裁紙器，在TikTok之類的社媒也有廣泛介紹。網媒赫芬頓郵報 (Huffpost) 這次就特別介紹一款名為「小精靈」(Little ELF ) 的裁紙器，它設計巧妙之餘，準能確保從包裝卷紙裁出一條筆直的直線，而且不會撕裂，也就是說不會出現鋸齒狀的切口。

閣下可能之前沒意識到會需要這樣的方便工具，但一旦遇上及用上了，肯定沒法想像為何不早點發現它呢，尤其是它只須13.99元的價錢就可以買到兩件裝裁紙器。真的，今年大可放下剪刀，也不用花錢請百貨公司幫你包裝禮物了。

這個歷來既平凡，但又容易惱人的禮物包裝任務，在「小精靈」面前，不僅變得快速簡單，而且有趣。

這款「小精靈」是在美國製造，曾在電視真人秀「創智贏家」(Shark Tank，又稱創業鯊魚幫)節目中亮相，它採用了專利設計，採用高品質、光滑且持久的塑膠材質，使用耐用的嵌入式鋼刀片確保使用者安全，配有保護槽確保用家的手指。

只消幾秒鐘，你就能從2.2吋或更窄的包裝捲紙上裁出一張筆直乾淨的包裝紙。假如不使用時，可以把它捲在包裝紙上，這樣捲好的包裝紙就能保持緊實。

「小精靈」裁紙器不僅可以使禮品包裝乾淨、快速且有趣，還可以完善禮品包裝、防止捲筒在桌子上鬆開或掉落。

在不使用的時候可以把它捲在包裝紙上，這樣捲好的包裝紙就能保持緊實。除了包裝紙，也可用它來裁切乙烯基材料、公告板紙或其他卷狀手工材料。

