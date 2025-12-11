好市多自家品牌也有NG商品？粉絲最抱怨的是它

倉儲式賣場好市多（Costco）。(美聯社)

倉儲式賣場好市多 （Costco）的自家品牌科克蘭精選（Kirkland Signature），品項眾多，品質也備受肯定；但其中有一款零食，氣味被形容為「宛如美甲沙龍」。一些消費者聲稱，當他們打開這個評分最低的科克蘭商品時，袋中飄散出一股壓克力與化學味；雖然以10元左右便能買到80顆一口大小的巧克力迷你瑪芬，價格十分優惠，但評價卻另當別論。嘗試過的人表示，他們不會推薦給任何人，也不會再買。

美食網站The Takeout報導，這些迷你瑪芬一小包有4個，每盒共20包；每份熱量為190卡，產品標榜在無花生的烘焙工廠製作，不含高果糖玉米糖漿、人工色素及香料。過去雖有消費者給予好評，但如同其他引發顧客意見兩極的好市多食品，科克蘭迷你瑪芬的評價已急轉直下。在社群平台Reddit上，好市多用戶反映迷你瑪芬包裝難以開啟；拆封後，散發出化學味，部分人甚至形容其味道有如石油 。

好市多粉絲對這款巧克力迷你瑪芬最大的抱怨在於氣味，但即使能忍受其化學味，產品仍存在其他問題。消費者反映這些迷你瑪芬質地過於緊實、濕潤，人工添加劑味道強烈；另有人質疑其冗長的成分表、尤其是防腐劑等物質，更將口感形容為像橡膠般太有嚼勁。YouTube 上某位網友嘗過後，形容它「幾乎像培樂多（Play-Doh）黏土」，且帶有工廠生產的氣味。然而質地與風味並非科克蘭迷你瑪芬最嚴重的問題。

好市多粉絲向來對美食廣場的不健康食品頗有意見，更會在喜愛的產品配方改變時發言抗議；但這次對科克蘭迷你瑪芬的質疑並非小問題，有人甚至在拆封後發現發霉的瑪芬。解決方案是，將這些迷你瑪芬扔進垃圾桶，或拿回去換取其他優質商品。