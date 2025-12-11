我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中31歲留英女要求美籍男友性病檢測 被殘忍捅殺

紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

好市多自家品牌也有NG商品？粉絲最抱怨的是它

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
倉儲式賣場好市多（Costco）。(美聯社)
倉儲式賣場好市多（Costco）。(美聯社)

倉儲式賣場好市多（Costco）的自家品牌科克蘭精選（Kirkland Signature），品項眾多，品質也備受肯定；但其中有一款零食，氣味被形容為「宛如美甲沙龍」。一些消費者聲稱，當他們打開這個評分最低的科克蘭商品時，袋中飄散出一股壓克力與化學味；雖然以10元左右便能買到80顆一口大小的巧克力迷你瑪芬，價格十分優惠，但評價卻另當別論。嘗試過的人表示，他們不會推薦給任何人，也不會再買。

美食網站The Takeout報導，這些迷你瑪芬一小包有4個，每盒共20包；每份熱量為190卡，產品標榜在無花生的烘焙工廠製作，不含高果糖玉米糖漿、人工色素及香料。過去雖有消費者給予好評，但如同其他引發顧客意見兩極的好市多食品，科克蘭迷你瑪芬的評價已急轉直下。在社群平台Reddit上，好市多用戶反映迷你瑪芬包裝難以開啟；拆封後，散發出化學味，部分人甚至形容其味道有如石油

好市多粉絲對這款巧克力迷你瑪芬最大的抱怨在於氣味，但即使能忍受其化學味，產品仍存在其他問題。消費者反映這些迷你瑪芬質地過於緊實、濕潤，人工添加劑味道強烈；另有人質疑其冗長的成分表、尤其是防腐劑等物質，更將口感形容為像橡膠般太有嚼勁。YouTube上某位網友嘗過後，形容它「幾乎像培樂多（Play-Doh）黏土」，且帶有工廠生產的氣味。然而質地與風味並非科克蘭迷你瑪芬最嚴重的問題。

好市多粉絲向來對美食廣場的不健康食品頗有意見，更會在喜愛的產品配方改變時發言抗議；但這次對科克蘭迷你瑪芬的質疑並非小問題，有人甚至在拆封後發現發霉的瑪芬。解決方案是，將這些迷你瑪芬扔進垃圾桶，或拿回去換取其他優質商品。

好市多 石油 YouTube

上一則

年長者漸放棄閱讀 科學家：削弱對腦部健康益處

延伸閱讀

好市多冷凍煎餃怎樣做會好吃？ 5分鐘氣炸鍋超簡單

好市多冷凍煎餃怎樣做會好吃？ 5分鐘氣炸鍋超簡單
開心果口味甜品再+1 好市多最新起司蛋糕超搶手

開心果口味甜品再+1 好市多最新起司蛋糕超搶手
好市多敢告川普要求關稅退款 全因掌握這優勢

好市多敢告川普要求關稅退款 全因掌握這優勢
好市多美日韓會費都漲 台灣跟進？ 官方回應了

好市多美日韓會費都漲 台灣跟進？ 官方回應了

熱門新聞

美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

2025-12-08 10:18
網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

2025-11-28 19:06
示意圖。（取自123RF）

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

2025-12-08 15:29
運輸安全管理局表示，在機場時不要把手機直接插入USB孔充電，駭客可以藉此植入惡意軟體，建議攜帶符合運輸安全管理局規範的行動電源或電池組充電。路透

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

2025-12-05 09:06
一項新研究發現，「每天喝無糖或零卡飲料者，罹患肝病的風險反而比喝含糖飲料的人更高」。路透

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

2025-12-07 13:34
儘管加拿大多數交通規則與美國相似，但如同美國各州，加拿大各省的交通法規亦因地而異。Image by Larry from Pixabay

美國駕駛這5習慣 恐在加拿大吃罰單

2025-12-06 14:36

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢
華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺