送禮、開派對…好市多7款人氣聖誕餅乾 節日必買

好市多。（路透）

從教師禮物、節日派對，到寒冷夜晚在壁爐旁享用甜點和熱可可，12月無疑是享受餅乾的巔峰季節。

據Real Simple報導，好市多 也完美呼應這個時節，無論是實體倉庫還是線上商城，都提供各式各樣的餅乾選擇。以下是本周好市多推薦的七款最佳聖誕餅乾：

1.Kirkland Signature 歐洲餅乾比利時巧克力口味（Kirkland Signature European Cookies With Belgian Chocolate）

．規格／價格：49.4盎司，$22.99，內含15種不同餅乾，共156片

．顧客分享，「完美的節日餅乾！大家都愛這些餅乾。我們每年都會買來送給合作公司的人，例如卡車維修人員、藥師、理髮師，甚至是美甲師。今年的清單上有16個人。我會用好市多的緞帶打上大而閃亮的蝴蝶結，讓紅色閃亮的盒子看起來格外漂亮。」

2.Kirkland Signature Walkers 高級酥餅禮盒（Kirkland Signature Walkers Premium Shortbread Selection）

．規格／價格：4.6磅，$28.99，內含3盤各12片Home-baked Fingers，3盤各9片Home-baked Demerara Crunch，3盤各9片Home-baked Thistle，3盤各8片Home-baked Triangles

．顧客評價，「最好吃的酥餅！多年來我都從 好市多 購買這個禮盒，會帶到會議和派對分享。客人們都非常喜歡。4磅多的酥餅不僅美味，也能提供一天所需的能量。我強烈建議慢慢享用，別一次吃光。罐子還能再次利用，非常方便。」

3.烘焙部節日餅乾盤（The Holiday Cookie Tray in the Bakery）

．規格／價格：60片餅乾，$24.99

．推薦理由：好市多New Deals 提到，「想為下一次節日聚會準備餅乾？好市多的節日餅乾盤幫你搞定！口味包括巧克力、太妃糖、紅絲絨、椰子和奶油胡桃。」

4.Kelsen 丹麥 奶油餅乾（Kelsen Danish Butter Cookies）

．規格／價格：1磅，4片裝，$19.99

．顧客分享，「我幾乎總是買這款大罐的，我們超愛！餅乾香濃奶油味十足。現在小罐裝也推出了，非常適合送禮或分享。」

5.Dewey’s 烘焙精選禮盒（Best of Dewey’s Bakery Gift Box）

．規格／價格：$39.99（現折 $10）

．顧客評價，「這盒餅乾讓人上癮！原本想和同事分享，結果在家就吃光了。我想我得再買一盒，Costco 的配送準時又實惠。」

6.Mary Macleod 無麩質酥餅混合禮盒（Mary Macleod’s Gluten Free Shortbread Cookies Mixed Assortment）

．規格／價格：8包裝，$49.99

．顧客評價，「最近吃過最好吃的餅乾，非常輕盈、不甜膩，而且聞起來很新鮮。」

7.Lotus Biscoff 餅乾（Lotus Biscoff Cookies）

．規格／價格：8.8盎司，4包，$11.99

．顧客評價，「這些餅乾口感完美、甜度適中。一開始以為是薑味餅乾，下一口又像肉桂糖餅。非常適合搭配黑咖啡 ，不加糖也很好吃。經過多次測試，我可以肯定這是餅乾中的經典之一。唯一的小缺點就是太容易吃光了，但我完全能接受。」