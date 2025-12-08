我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普渡大學施壓教職員 不准錄取中國等敵對國研究生

憑401(k)退休帳戶成普通百萬富翁 人數創歷史新高

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

如果你覺得節日禮物清單永遠列不完，別擔心，你並不孤單。

12月的購物，可以說是讓人疲憊又費錢；即使是小禮物，全部加起來也會是一筆不小的開支，尤其當你想要送一些既貼心又個性化的禮物時；正因如此，對那些想要控制預算的人來說，好市多(Costco)這個時節的商品，才會如此的格外誘人。

一款新品更是因為有著諸多優點而備受矚目，那就是一套售價僅19.99元，精緻程度堪比精品禮品店商品的精美的茶具套裝，其中包含兩個玻璃杯、兩個不鏽鋼茶漏和六罐分量十足的散裝茶葉，足以讓人在整個寒冷冬季中，盡情享受茶香。

這套茶具除了價格外，禮盒中的各種趣味茶飲也讓它極具吸引力，其中包括了伯爵茶、香草奶茶等經典口味，以及薄荷茶、檸檬蜂蜜茶、石榴茶和荳蔻茶等冬季熱門口味。

無論是喜歡在早晨來杯香味濃鬱的茶，還是在睡前來杯舒緩茶，這款禮盒中定會有一款適合你；散裝茶葉通常比普通茶包香氣更濃鬱、口感更醇厚，因此即使價格實惠，也能帶來更特別的體驗。

這套茶具的包裝，則是另一個賣點；整套產品整齊地擺放在一個可以直接送人的禮盒中，並已繫好蝴蝶結；買回去不用另外費心包裝，是一份可以讓人順路帶去參加聚會，並馬上送出手的禮物；這可以說是，在這一年最忙碌的月份裡，許多人都需要的貼心設計。

雖然售價不到20元，但這套茶具用途多多；如果不想再送普通的賀卡，那這套茶具就是展現心意的最佳選擇，無論你是想要送老師、朋友、聚會主辦人、同事、鄰居或家人，都很適合。

好市多 蜂蜜 Costco

上一則

這種美洲原住民常用的莓果 可縮短感冒病程

延伸閱讀

好市多美日韓會費都漲 台灣跟進？ 官方回應了

好市多美日韓會費都漲 台灣跟進？ 官方回應了
在好市多常找不到要買的東西？可能是落入賣場心機戰術

在好市多常找不到要買的東西？可能是落入賣場心機戰術
咬破會流心 好市多這款冷凍巧克力球新上架就被瘋搶

咬破會流心 好市多這款冷凍巧克力球新上架就被瘋搶
好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

熱門新聞

網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

2025-11-28 19:06
酪梨。Image by sandid from Pixabay

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

2025-12-01 06:20
在某些州，睡在自己的車裡竟然可能惹上大麻煩。示意圖（路透）

車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單

2025-12-02 16:32
一名旅美華人過去一年因生活與工作變動而倍感壓力，決定返回中國。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alan W）

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

2025-12-06 20:05
好市多（Costco）。 （美聯社）

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

2025-12-01 10:17
一般來說，冬季是房屋買賣的冷淡季，也是停止在市場掛牌的高峰期，然而今年的情況更是與買家需求疲弱有關。美聯社

房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價

2025-12-01 11:15

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了