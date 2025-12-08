好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

如果你覺得節日禮物清單永遠列不完，別擔心，你並不孤單。

12月的購物，可以說是讓人疲憊又費錢；即使是小禮物，全部加起來也會是一筆不小的開支，尤其當你想要送一些既貼心又個性化的禮物時；正因如此，對那些想要控制預算的人來說，好市多 (Costco )這個時節的商品，才會如此的格外誘人。

一款新品更是因為有著諸多優點而備受矚目，那就是一套售價僅19.99元，精緻程度堪比精品禮品店商品的精美的茶具套裝，其中包含兩個玻璃杯、兩個不鏽鋼茶漏和六罐分量十足的散裝茶葉，足以讓人在整個寒冷冬季中，盡情享受茶香。

這套茶具除了價格外，禮盒中的各種趣味茶飲也讓它極具吸引力，其中包括了伯爵茶、香草奶茶等經典口味，以及薄荷茶、檸檬蜂蜜 茶、石榴茶和荳蔻茶等冬季熱門口味。

無論是喜歡在早晨來杯香味濃鬱的茶，還是在睡前來杯舒緩茶，這款禮盒中定會有一款適合你；散裝茶葉通常比普通茶包香氣更濃鬱、口感更醇厚，因此即使價格實惠，也能帶來更特別的體驗。

這套茶具的包裝，則是另一個賣點；整套產品整齊地擺放在一個可以直接送人的禮盒中，並已繫好蝴蝶結；買回去不用另外費心包裝，是一份可以讓人順路帶去參加聚會，並馬上送出手的禮物；這可以說是，在這一年最忙碌的月份裡，許多人都需要的貼心設計。

雖然售價不到20元，但這套茶具用途多多；如果不想再送普通的賀卡，那這套茶具就是展現心意的最佳選擇，無論你是想要送老師、朋友、聚會主辦人、同事、鄰居或家人，都很適合。